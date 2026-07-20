Al principio, los ibéricos esperaban que Trump se marchara. Al ver que no lo hacía, Rodri levantó el trofeo y celebró con su equipo.

Tras la entrega de medallas, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, invitó a Trump a abandonar el podio y se retiró con él.

Pese a estar junto al rey Felipe durante la ceremonia, Trump apenas habló con él, reflejo de la tensión entre Estados Unidos y España. Trump había criticado en los últimos meses a este miembro de la OTAN por no invertir lo suficiente en defensa y depender de EE. UU. Madrid, a diferencia de otros aliados, se negaba a destinar el 5 % de su PIB a gastos militares.

«España es horrible, le he dicho a Scott (el ministro de Hacienda de EE. UU., Bessent) que suspenda por completo el comercio con España», afirmó Trump ya en marzo, y poco después añadió: «No tienen nada que ofrecernos, salvo gente estupenda. Eso sí lo tienen, pero no un buen Gobierno». En junio reiteró: «Suspenderemos el comercio con España, no queremos tener nada que ver con ellos». También amenazó con aranceles y la llamó «absolutamente horrible».



