¿Aventura europea o rumbo a la MLS? Cuánto tiempo puede seguir jugando Virgil van Dijk mientras Jimmy Floyd Hasselbaink hace una predicción previa a la agencia libre sobre el legendario defensa del Liverpool

Se ha hablado del interés del Real Madrid por Van Dijk, después de que el club blanco arrebatara a Ibrahima Konate de Anfield en 2026. El exdelantero del Liverpool Emile Heskey ha dicho sobre esos rumores: «Está llegando al final de su contrato en el Liverpool, pero tenemos que recordar que, cuando ciertos clubes llaman a tu puerta, te hacen dudar tengas contrato o no, y el Real Madrid es uno de ellos.

«Así que me sorprendería que no le hubiera hecho dudar. Lo único es que no me sienta bien que el Liverpool deje marcharse a otra gran estrella al final de su contrato».

Van Dijk no ha dado ninguna señal de que esté listo para empezar a bajar el ritmo y arrastrarse hacia la retirada. Ha dicho sobre sus planes para el futuro inmediato: «No soy alguien que mire demasiado lejos.

«Tienes que cuidarte muy bien y hacer todo lo que puedas para estar ahí siempre. Siento que ahora mismo estoy en una buena situación, así que solo tengo que seguir adelante.

«Jugar al fútbol es lo más divertido que hay. Entiendo que la gente se fije en la edad en nuestro deporte. Cuando las cosas van bien, dicen: “Oh, qué bien para tu edad”. Y, si no, eres un viejo. Solo tengo que asegurarme de rendir lo mejor posible para el equipo, dentro y fuera del campo».