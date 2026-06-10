Según Bild, el lateral de 22 años fichará por el FC Barcelona procedente del Eintracht de Fráncfort por unos 65 millones de euros, bonificaciones incluidas.
AFP
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Avance en las negociaciones: el FC Bayern podría gastar más de 60 millones de euros en su primer fichaje del verano
Según *Bild*, las conversaciones entre el director deportivo del Frankfurt, Markus Krösche (45), y su homólogo del Bayern, Max Eberl (52), han avanzado mucho; solo falta definir la proporción entre salario fijo y primas.
Brown, esperado en el once inicial de Alemania ante Curazao el domingo, se ha mostrado evasivo sobre su futuro. «Estoy totalmente concentrado en el Mundial. Por eso no voy a hacer comentarios al respecto», declaró en una rueda de prensa el jueves.
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Fráncfort recauda más de veinte veces la suma invertida
El Frankfurt fichó al jugador, natural del Alto Palatinado, en enero de 2024 por tres millones de euros procedente del 1. FC Núremberg, aunque en aquel momento terminó la temporada con el equipo de Franconia.