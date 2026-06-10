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SID

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Avance en las negociaciones: el FC Bayern podría gastar más de 60 millones de euros en su primer fichaje del verano

Bundesliga
Bayern Múnich
N. Brown
Eintracht Frankfurt

El fichaje del internacional Nathaniel Brown por el Bayern de Múnich, el club más laureado de Alemania, está a punto de cerrarse.

Según Bild, el lateral de 22 años fichará por el FC Barcelona procedente del Eintracht de Fráncfort por unos 65 millones de euros, bonificaciones incluidas.

  • Según *Bild*, las conversaciones entre el director deportivo del Frankfurt, Markus Krösche (45), y su homólogo del Bayern, Max Eberl (52), han avanzado mucho; solo falta definir la proporción entre salario fijo y primas.

    Brown, esperado en el once inicial de Alemania ante Curazao el domingo, se ha mostrado evasivo sobre su futuro. «Estoy totalmente concentrado en el Mundial. Por eso no voy a hacer comentarios al respecto», declaró en una rueda de prensa el jueves.

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    Fráncfort recauda más de veinte veces la suma invertida

    El Frankfurt fichó al jugador, natural del Alto Palatinado, en enero de 2024 por tres millones de euros procedente del 1. FC Núremberg, aunque en aquel momento terminó la temporada con el equipo de Franconia.