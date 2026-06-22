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Austria-Argentina, las valoraciones de CM: Messi, una leyenda; Lautaro, su compañero. Rangnick no desmerece

Argentina vs Austria
Argentina
Austria
World Cup

Las valoraciones del segundo partido del Grupo J de la Albiceleste de Scaloni, contra la selección de Austria de Rangnick.

ARGENTINA-AUSTRIA


ARGENTINA


E. Martínez 6: casi inactivo en la primera parte, pero acertó al despejar el tiro libre de Sabitzer.


Molina 6: Cubre sin arriesgar, actúa como un central adicional mientras Medina sube más.


Romero 6: a menudo brusco y directo, nunca se arriesga, y Scaloni lo sustituye (a partir del 57’, Otamendi 5,5: Danso lo sorprende en un cabezazo final y casi permite el empate).


Li. Martínez 6,5: seguridad y solidez en el centro de la defensa; Gregoritsch y Arnautovic apenas le causan problemas.


Medina 6,5: presiona por izquierda y asiste a Messi en el gol. Se enzarza con Laimer y es reemplazado por Tagliafico (sin nota) al 81'.


De Paul 6: no evita el duelo verbal ni el choque físico, aunque a veces en exceso. Con Argentina y Messi siempre aporta ese algo más. Sale agotado (en el 81', Paredes, sin nota)



Enzo Fernández 6,5: se incorporó a la media hora, no alcanzó la asistencia de Messi, luego le dio el pase a Medina en el 1-0 y participó en la ocasión de Nico González.


Mac Allister 6: el menos vistoso del medio, pero imprescindible por su pragmatismo, sus pases y su trabajo defensivo.


Almada 6: empezó más activo que ante Argelia, luego bajó su intensidad, aunque inició la jugada del gol. Aporta mucho trabajo sucio; no es el Di María de 2022, pero muestra gran entrega. (Desde el 65’, Nico González 6,5: rozó el segundo de cabeza y de zurda; se implicó al máximo, a diferencia de Julián Álvarez).


Messi 7,5: Asiste de forma genial a Lautaro, pero falla un penalti que habría significado la ventaja y un récord en el Mundial. Es su tercer fallodesde los once metros, tras los ante Islandia y Polonia. Luego falla un mano a mano con Schlager tras un toque de Alaba, después asiste a Enzo Fernández y vuelve a toparse con el portero y el exmadridista. Pero la cita con la historia solo se pospuso: un disparo quirúrgico con la izquierda tras asistencia de Medina y el balón en la red. Luego, con tenacidad en los últimos minutos de la prórroga, marcó sus goles 17 y 18 en Mundiales, superando a Klose y batiendo el récord histórico, además de sumar su sexto partido consecutivo anotando, otro récord igualado. Cinco goles en el Mundial, todos de Argentina; paso impresionante, técnica exquisita, resistencia… pura leyenda. Celebra por adelantado su 39.º cumpleaños. Disfrutémoslo.


Lautaro Martínez 6,5: arranca bien, consigue el penalti que falla Messi y luego le sirve un pase profundo que también desperdicia. Nervioso al final del primer tiempo, hoy es el mejor escudero del rey Lionel. Deja su sitio al compañero del Atlético en el 64'. (Álvarez 5,5: entra sin brillo, toca pocos balones y no alcanza el nivel del «Toro», aunque participa en el segundo tanto de «La Pulga», aunque el suyo sea un gol erróneo).


Scaloni 6,5: sufre errores en la primera parte, pero cuenta con una plantilla de gran calidad. Acierta al elegir a Lautaro por su compenetración con Messi. Acierto también al lanzar a Nico González: el ‘10’ brilla, pero el equipo aspira a su segundo Mundial.



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  • AUSTRIA:

    A. Schlager 6,5: Detuvo el penalti de Messi y después salió con acierto ante él y Enzo Fernández. Nada pudo hacer en el gol del argentino.


    Laimer 6,5: incansable por la derecha, genera peligro y, en el final, se enfada con Medina y ve la amarilla.


    Posch 5: derriba a Lautaro en el área con una entrada temeraria y ve la amarilla por esa falta. Aporta en ataque con sus remates de cabeza, como en la ocasión de Sabitzer. (Desde el 68’, Prass 6: más seguro que su compañero, aunque la mala suerte en un rebote facilita el segundo gol de Messi.)


    Danso 5,5: despistado en la cobertura de los pases en profundidad, se arriesga mucho ante Messi; luego, con un pase de cabeza en los últimos compases, estuvo a punto de dar la asistencia del empate.


    Alaba 6,5: salva el resultado con una recuperación milagrosa ante Messi y luego despeja el balón en la línea de gol. (min. 67, Friedl 5,5: entra para dar impulso ofensivo, pero pasa desapercibido)


    X. Schlager 6,5: omnipresente en el centro del campo y en defensa, cubre mucho espacio.


    Seiwald 6,5: recupera el balón y arma la jugada con regularidad y calidad.


    Schmid 6,5: gran técnica y visión de juego, debe ser más concreto. (78' Wimmer 6: falló el empate en la última jugada).


    Wanner 5,5: asiste a Sabitzer con un buen toque en la primera ocasión austriaca; se mueve mucho pero crea poco. (a partir del 68' Arnautovic 5,5: se espera más personalidad de alguien con su técnica y carácter, pero se le ve muy poco).


    Sabitzer 6,5: falló el 1-0, pero fue el más activo y exigió a Dibu con un libre directo; asistente preciso desde la derecha para Gregoritsch, que erró.


    Gregoritsch 5,5: director de juego ofensivo y punto de apoyo; lucha sin cesar, pero nunca es peligroso. Marra un cabezazo claro. (desde el 85' Chukwuemeka s.n.)



    Rangnick 6,5: su Austria arranca con dudas, se ordena y juega mejor que Argentina tras el penal fallado por Messi, aunque un golazo de laPulga lo deja atrás. Buen juego, pero sus delanteros casi no disparan a puerta.




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