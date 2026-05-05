En el minuto 58, el FC Bayern encajó el 2-5 en la ida contra el París Saint-Germain. El Parque de los Príncipes vibraba, los muniqueses parecían derrotados y los jugadores del PSG «se felicitaban como si ya lo tuvieran hecho», observó el director deportivo Max Eberl. Pero el Bayern, con un esfuerzo impresionante, remontó hasta el 4-5, así que todo está abierto para el partido de vuelta del miércoles.
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¡Aunque todo indique lo contrario, la posible mayor ventaja del Bayern en la vuelta contra el PSG!
Los muniqueses mostraron en París su gran resistencia y excelente forma física. En los últimos minutos podrían haber marcado más. «El París parecía cansado, con calambres y ganando tiempo», dijo Joshua Kimmich. «Sentíamos que aún podíamos hacer algo más; el 5-5 estaba cerca».
Para Lothar Matthäus, el Bayern fue «físicamente muy superior»: corrió casi seis kilómetros más y mostró a un PSG al límite, con la lengua fuera.
Para Matthäus, la forma física y el frescor serán «la mayor ventaja» del Bayern en la vuelta. Parece lógico tras lo visto, pero también sorprende: los datos muestran que los parisinos han jugado menos que los muniqueses esta temporada.
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Michael Olise, Luis Díaz y Harry Kane juegan casi siempre en el Bayern de Múnich
Los once probables titulares del Bayern el miércoles suman 34 153 minutos jugados, mientras que los del PSG, con el mismo número de partidos, apenas llegan a 29 463. Diez jugadores del Bayern superan los 2800 minutos esta temporada, frente a solo tres del París.
En ataque, los extremos Luis Díaz (3760) y Michael Olise (3716) lideran los minutos del Bayern, seguidos de Harry Kane (3690). Pese a la carga, los tres delanteros no muestran signos de cansancio y siguen marcando sin pausa. En cambio, el trío ofensivo parisino —Khvicha Kvaratskhelia (2576), Désiré Doué (2235) y Ousmane Dembélé (1913)— ha jugado mucho menos.
FC Bayern contra PSG: minutos jugados por los posibles titulares
FC Bayern París Saint-Germain Manuel Neuer (3060 minutos) Matvey Safonov (2100) Josip Stanisic (2861) Warren Zaire-Emery (4051) Dayot Upamecano (3031) Marquinhos (2294) Jonathan Tah (3515) Willian Pacho (3629) Konrad Laimer (3027) Nuno Mendes (2774) Joshua Kimmich (3713) Vitinha (3748) Aleksandar Pavlovic (2906) João Neves (2372) Jamal Musiala (874) Fabián Ruiz (1771) Michael Olise (3716) Desire Doué (2235) Harry Kane (3690) Ousmane Dembélé (1913) Luis Díaz (3760) Khvicha Kvaratskhelia (2576)
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Luis Enrique tiene más opciones de rotación que Vincent Kompany
Dembélé y Doué se perdieron parte del partido por lesión. Aun así, cuando tuvo plantel completo, Luis Enrique dosificó a sus estrellas más que Vincent Kompany, quien además contaba con una plantilla algo más amplia.
Además de Serge Gnabry, los rotantes Lennart Karl, Tom Bischof y Raphael Guerreiro ya se habían perdido los últimos partidos, por lo que Kompany agotó sus opciones, sobre todo en ataque. El sábado ante el 1. FC Heidenheim, Nicolas Jackson fue el único recambio disponible en ataque. Así, Konrad Laimer y Aleksandar Pavlovic actuaron como extremos suplentes, con poco éxito. Tras un doble cambio en el descanso que incluyó a Olise, Díaz y Kane, el Bayern igualó 3-3. Es el segundo empate seguido tras el 4-3 ante el Mainz 05 y la ida contra el PSG. Para el miércoles se espera el regreso de Bischof, Karl y Guerreiro.
En París, el técnico del PSG, Luis Enrique, que en Múnich no podrá contar con el lesionado Achraf Hakimi, rotó con facilidad en el 2-2 contra el FC Lorient. La diferencia más clara se vio en los extremos: ante el Lorient alineó a dos especialistas de gran talento, Bradley Barcola e Ibrahim Mbaye. Además, entre los duelos de Champions contra Chelsea y Liverpool, Enrique no tuvo que rotar: la federación aplazó los partidos de Liga.
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Marquinhos solo ha jugado en uno de los últimos diez partidos de la Ligue 1
Resulta interesante analizar los once jugadores de cada equipo con más minutos en sus ligas nacionales. En el FC Bayern, ocho de ellos jugaron en la ida en París; podrían ser nueve en la vuelta si Laimer regresa al once. En el PSG, solo cinco de los once con más minutos en la Ligue 1 fueron titulares en el partido de ida.
El segundo con más minutos en Ligue 1, el central ucraniano Ilya Zabarnyi, aún no ha jugado ni un minuto en la Champions 2026. Marquinhos, capitán y líder de la defensa, solo ha disputado un partido de los últimos diez en liga.
En la Champions, los titulares del París, liderados por Marquinhos, juegan casi siempre de principio a fin. Willian Pacho (el único que no se ha perdido ni un segundo), Vitinha, Warren Zaire-Emery y Nuno Mendes son los cuatro con más minutos en la competición. El primer jugador del Múnich es Aleksandar Pavlovic, en el puesto 17.
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El espectáculo de París no impresionó demasiado al entrenador del Arsenal, Mikel Arteta.
El ganador del duelo entre Bayern Múnich y PSG se medirá en la final a Arsenal o Atlético de Madrid. Tras el espectacular partido de ida en París, Mikel Arteta, técnico del Arsenal, elogió el nivel exhibido y apuntó que, a su juicio, el hecho de que ambos equipos jueguen en ligas menos exigentes les favoreció.
«Si miro los minutos jugados y el frescor de estos jugadores, no me sorprende», afirmó. «La diferencia entre las ligas y la forma de jugar allí es como el día y la noche. Estamos comparando dos mundos completamente diferentes».
En Inglaterra existe la Copa de la Liga, la Premier tiene dos equipos más que la Bundesliga y la Ligue 1, y el Arsenal ha jugado siete partidos más que Bayern y PSG esta temporada. Aun así, comparado con los bávaros, no hay mundos tan distintos en la carga de trabajo.
Es cierto que cinco jugadores del Arsenal superan en minutos al incansable Díaz, pero a partir de ahí la diferencia se reduce. Stanisic, el décimo jugador con más minutos en el Bayern (2861), ha jugado más que el décimo del Arsenal, Leandro Trossard (2577). Además, Díaz, Kane y Olise jugaron más minutos que Viktor Gyökeres, el atacante con más tiempo de juego en el Arsenal.