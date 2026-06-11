Sky informa que los Cottagers quieren fichar al delantero de 18 años y preparan una oferta al campeón alemán.
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Aunque su cesión pareció un desastre, ¿ganará el FC Bayern mucho dinero con esta joya olvidada?
El Fulham tiene una opción de compra sobre Kusi-Asare, pero su alto coste, unos 12 millones de euros según Sky, no compensa su rendimiento durante la cesión. El centrocampista apenas jugó nueve partidos breves y un encuentro como titular, sumando solo 122 minutos sin marcar ni asistir.
En total, el internacional sub-21 sueco apenas sumó 122 minutos sin participar en ningún gol. Ya en invierno se habló de rescindir la cesión. Su frustración quedó clara en octubre, cuando el equipo jugó contra el AFC Bournemouth: con las bajas de Raúl Jiménez y Rodrigo Muniz, Silva prefirió alinear como falso nueve al joven centrocampista Josh King y ni siquiera le dio minutos.
En ese encuentro Raúl Jiménez y Rodrigo Muñiz, las dos opciones ofensivas preferidas de Silva, estaban lesionados. En lugar de recurrir al sueco, el técnico optó por el centrocampista de 18 años Josh King como falso nueve. Ni siquiera entró como suplente, lo que generó incomprensión en la afición.
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Kusi-Asare, joven promesa del Bayern, recibe duras críticas: «No ha jugado lo suficiente al fútbol de adultos».
«No podemos jugar sin un delantero, sea cual sea su experiencia», escribió el podcaster del Fulham Drew Heatley en la BBC. «El problema es que Marco Silva no lo valora». Silva respondió con calma a las críticas sobre Kusi-Asare.
«Es muy joven y necesita más tiempo para adaptarse», afirmó en su momento. En noviembre lo reiteró: «Cuando lo fichamos vimos ciertas cualidades; viene de un gran club, pero no ha jugado suficiente fútbol de adultos».
Entonces parecía imposible que el espigado delantero sueco (1,96 m) se quedara en el Fulham; ni siquiera los tres millones de euros pagados por su cesión parecían justificar su fichaje. Entre febrero y abril no fue convocado a la Premier y jugó con el Sub-21, donde marcó cinco goles en seis partidos, sumó minutos y recuperó confianza.
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Kusi-Asare: ¿Adiós definitivo al FC Bayern con cláusula de recompra?
Después jugó dos partidos con el primer equipo al final de la temporada, sin participar en goles en sus casi 20 minutos contra el Arsenal (0-3) y el Bournemouth (0-1). Aun así, su buen rendimiento con el filial podría convencer a los Cottagers, más aún tras la marcha de Marco Silva al Benfica. Según The Athletic, Álvaro Arbeloa, quien fracasó en el Real Madrid, suena como posible nuevo entrenador del club londinense.
Se desconoce el precio que pide el Bayern por Kusi-Asare, más allá de la opción de compra acordada hace menos de un año. Lo seguro es que el club muniqués buscará incluir una cláusula de recompra en las negociaciones con el Fulham. La joven promesa, fichada en 2024 por 3,5 millones de euros al AIK Solna, mostró buenas perspectivas en la pretemporada con Vincent Kompany.
Marcó en la victoria 4-0 ante el Tottenham y, en el último amistoso contra el Grasshoppers de Zúrich, fue titular y volvió a anotar antes de partir a Inglaterra tras la llegada de Nicolas Jackson.
Estadísticas de Jonah Kusi-Asare como profesional
Club Partidos Minutos jugados Goles Asistencias FC Bayern Múnich II 13 826 2 2 FC Fulham 10 122 0 0 FC Fulham Sub-21 6 461 5 0 AIK Solna (Suecia) 4 62 0 0 FC Bayern de Múnich 2 6 0 0