Aunque se haya reducido el precio de traspaso, al FC Bayern parece que se le avecina un gran problema con la venta prevista de Min-Jae Kim

Sus ventas son clave: el director deportivo, Max Eberl, bajo presión del consejo de supervisión liderado por Uli Hoeneß y Karl-Heinz Rummenigge, debe El objetivo es obtener ingresos por traspasos para financiar el paquete de 110 millones que se negocia por Nathaniel Brown (65 millones, Eintracht Fráncfort) e Ismael Saibari (50 millones, PSV Eindhoven).

Para facilitar la salida de Ito y Kim, el Bayern solo espera unos 20-25 millones por cada uno. Esta cifra coincide con lo pagado al Stuttgart por Ito, pero el club ha rebajado sus pretensiones por Kim.

Hace poco se pedían entre 35 y 40 millones por el surcoreano, lo que, según la Gazzetta dello Sport, hizo dudar a la Juventus de Turín. Sin embargo, el diario italiano asegura que Kim ya dio el visto bueno a la Vecchia Signora.

Sin embargo, según kicker, la información no es del todo cierta.