¡Aunque prácticamente no juega en su nuevo club! El FC Bayern pierde definitivamente a uno de sus mejores talentos

El centrocampista fue cedido por el campeón récord al Colonia el último día del mercado de fichajes de invierno. Sin embargo, el internacional peruano apenas ha tenido minutos de juego hasta ahora: solo ha disputado 13 minutos con el equipo del entrenador Lukas Kwasniok.

No obstante, el préstamo parece estar resultando positivo para ambas partes. Según informa el Abendzeitung, Chávez se siente a gusto en Colonia a pesar de su escaso tiempo de juego, y los responsables del club de la Bundesliga también están satisfechos con su evolución. Según este medio, el centrocampista ha progresado sobre todo físicamente y podría tener más minutos en las próximas semanas, cuando el Effzeh se juegue la permanencia.

Ya cuando se fichó, el club tenía grandes expectativas puestas en el joven jugador ofensivo. El director deportivo Thomas Kessler dijo entonces: «Felipe tiene grandes cualidades futbolísticas. Con sus habilidades ofensivas, nos da una mayor variabilidad en el centro del campo». Chávez puede jugar tanto en el centro del campo como en las bandas ofensivas.