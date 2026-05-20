Según Bild y Sky, Alexander Nübel, del VfB Stuttgart, irá a Norteamérica como tercer portero. También viajará Jonas Urbig, pero solo como “portero de entrenamiento”: participará en los entrenamientos y no podrá jugar.
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¿Aunque no pudiera jugar? Al parecer, Julian Nagelsmann se lleva a Jonas Urbig al Mundial
Diversas fuentes confirman que Manuel Neuer regresará a la selección alemana y será el portero titular en el torneo, si está en forma. En la última jornada de la Bundesliga ante el 1. FC Köln, el guardameta de 40 años fue reemplazado por molestias musculares en la pantorrilla izquierda, por lo que su presencia en la final de la Copa DFB contra el VfB Stuttgart del sábado es duda.
El hasta ahora titular, Oliver Baumann, ya sabe por Nagelsmann que será suplente.
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El futuro de Alexander Nübel tras el Mundial es incierto
Nübel, con quien Neuer tiene una relación complicada, ocupará ahora la tercera plaza en la plantilla. Llegó al Bayern en 2020 como suplente de Neuer sin coste, pero no jugó. Personalmente, su relación tampoco fue buena.
De 2021 a 2023 jugó cedido en el AS Mónaco y, desde entonces, en Stuttgart, donde sus buenas actuaciones le valieron un puesto en la selección nacional. Este verano podría dejar el VfB, pero el Bayern ha descartado su regreso a Múnich, donde tiene contrato hasta 2030. Su futuro tras el Mundial sigue incierto.
Urbig fichó por el Bayern en enero de 2025, ganó la confianza de Neuer y jugó 19 partidos esta temporada debido a las lesiones del capitán. Se sabe que Neuer, recién incorporado, apoyó su inclusión en la lista del Mundial. Urbig es visto como su sucesor en el Bayern y, por tanto, como posible futuro ‘1’ de Alemania.