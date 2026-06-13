Según Bild, el delantero de 28 años fichará pronto por el VfL Wolfsburgo, recién descendido de la Bundesliga.
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¡Aunque falta un requisito clave! Fabian Reese, estrella del Hertha, podría cambiar de equipo sorpresivamente
Ambos clubes aún deben acordar el traspaso, estimado entre seis y ocho millones de euros, que los Lobos pagarían al club de la capital por Reese.
Hace semanas se pactó con el jugador de 28 años, pero con la condición de que el Wolfsburgo se mantuviera en Primera.
Sin embargo, tras un empate y una derrota en el playoff contra el SC Paderborn, los Lobos descendieron por primera vez a la 2.ª Bundesliga.
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Reese también interesa a clubes de la Bundesliga y de Turquía.
El Wolfsburgo y Reese han alcanzado un acuerdo, sobre todo tras los últimos acontecimientos. En las últimas semanas se relacionó al delantero con clubes de la Bundesliga y de Turquía, pero finalmente ha elegido al VfL.
En el Hertha de Berlín, que la temporada pasada se quedó lejos de ascender, Reese tiene contrato hasta 2030 y percibe unos 150 000 euros mensuales, lo que lo convierte en el mejor pagado de la “Vieja Dama”.
Con su salida, el club perdería en poco tiempo a su segundo jugador clave tras la de Kenneth Eichhorn, fichado por el Bayer 04 Leverkusen.