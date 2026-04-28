¡Aunque el PSG pierde una ventaja! ¿Será ese punto criticado la perdición del FC Bayern?

El PSG sufre problemas en la delantera, mientras que el Bayern padece falta de profundidad en su plantilla: a la ausencia del titular Gnabry se suman tres rotadores clave: Lennart Karl, Tom Bischof y Raphael Guerreiro. La reducida plantilla, ya examinada antes de la temporada, ofrece pocos recursos.

Aunque Nicolas Jackson marca con regularidad en la Bundesliga, se quedó en el banquillo en los duelos clave contra el Real Madrid y el Bayer Leverkusen. Max Eberl confirmó que no se ejercerá la opción de compra por el cedido del Chelsea. Para aportar físico están Min-Jae Kim, Hiroki Ito y Leon Goretzka. El revulsivo más peligroso es Alphonso Davies: el lateral izquierdo, ya recuperado, aporta velocidad y desequilibrio desde el banquillo. La decisión de quién juega recae, excepcionalmente, en el segundo entrenador, Aaron Danks, que sustituye al sancionado Kompany. No está permitido el contacto durante el partido ni en el descanso.

Enrique, en cambio, dispone de más recursos: si sus estrellas recién recuperadas juegan de inicio, aún tendrá a Lucas Hernández, Ilya Zabarnyi y Lucas Beraldo para la defensa; a Warren Zaire-Emery, Senny Mayulu y Kang-In Lee para el centro del campo; y a Bradley Barcola y Goncalo Ramos para el ataque. Un banquillo de gran calidad.