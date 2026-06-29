Aunque aún no ha debutado como profesional, el Eintracht de Fráncfort pagaría una suma millonaria por su nuevo delantero

Pimpong firmará con el Eintracht un contrato de cinco años, hasta 2031. Su traspaso costará entre 2,5 y 3 millones de euros. Parte de esa cifra se compensará con el traspaso de Rasmus Kristensen, que volverá al Midtjylland.

Pimpong aún no ha debutado con el primer equipo danés. La temporada pasada entró en la convocatoria del Midtjylland para la Europa League en dos ocasiones, pero no llegó a debutar. En el equipo sub-19 del cuatro veces campeón de Dinamarca, Pimpong brilló: en la temporada 2025/26 marcó 24 goles en 30 partidos, incluidos cuatro en cuatro encuentros de la Youth League.

Este internacional juvenil danés es versátil en ataque y, últimamente, ha actuado como delantero centro en el sub-19 del Midtjylland. También puede jugar en ambas bandas.