Según Sky, el Frankfurt ficha a Malik Pimpong, de 18 años, del FC Midtjylland. Solo faltan ultimar algunos detalles entre ambos clubes.
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Aunque aún no ha debutado como profesional, el Eintracht de Fráncfort pagaría una suma millonaria por su nuevo delantero
Pimpong firmará con el Eintracht un contrato de cinco años, hasta 2031. Su traspaso costará entre 2,5 y 3 millones de euros. Parte de esa cifra se compensará con el traspaso de Rasmus Kristensen, que volverá al Midtjylland.
Pimpong aún no ha debutado con el primer equipo danés. La temporada pasada entró en la convocatoria del Midtjylland para la Europa League en dos ocasiones, pero no llegó a debutar. En el equipo sub-19 del cuatro veces campeón de Dinamarca, Pimpong brilló: en la temporada 2025/26 marcó 24 goles en 30 partidos, incluidos cuatro en cuatro encuentros de la Youth League.
Este internacional juvenil danés es versátil en ataque y, últimamente, ha actuado como delantero centro en el sub-19 del Midtjylland. También puede jugar en ambas bandas.
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¿Apostará Adi Hütter por Malik Pimpong desde el primer momento en el Eintracht de Fráncfort?
En la delantera del Frankfurt, Pimpong encontraría mucha competencia: Jonathan Burkardt, Younes Ebnoutalib, Ritsu Doan, Ayoube Amaimouni-Echghouyab y Jean-Matteo Bahoya. Además, el club ya fichó este verano a Noel Futkeu, que vuelve tras brillar con el Greuther Fürth en la 2.ª Bundesliga gracias a una cláusula de 1,3 millones de euros. Aún se desconoce si se quedará o será vendido por una cifra superior.
La decisión final corresponderá al nuevo (y viejo) entrenador: tras el fallido experimento con Albert Riera, Adi Hütter ha regresado al SGE. El austriaco ya dirigió al octavo de la pasada Bundesliga entre 2018 y 2021 y ahora ha firmado hasta 2029.