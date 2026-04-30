Aún sin haber jugado con el BVB, el Dortmund podría vender a su portero de la Bundesliga

El Dortmund considera vender a Ramaj porque el portero, seguro de sí mismo, no se ve como suplente. «Tengo que jugar», afirmó hace un año en Sport Bild. «Por eso sé que en Dortmund no me sentaré en el banquillo», añadió.

Sin embargo, eso es precisamente lo que le aguarda si regresa al Borussia este verano, pues allí Gregor Kobel es el número uno indiscutible. Ya no hay rumores de traspaso en torno al portero suizo, así que el jugador de 28 años comenzará la próxima temporada como titular. Detrás de él se encuentra el experimentado Alexander Meyer (35).