Según la Gazzetta dello Sport, la Juventus admira a Goretzka y quiere ficharlo. También lo desea el entrenador Luciano Spalletti. Aunque la «Vieja Dama» habla con su entorno, aún hay dos obstáculos para ficharlo.
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Aún queda por caer la última ficha del dominó del mercado de fichajes: ¿se avecina un fichaje espectacular para Leon Goretzka tras su salida del FC Bayern?
Por un lado, están las pretensiones salariales del jugador de 31 años. Cuando su fichaje por el Milan parecía cerrado —con un contrato de tres años y cinco millones netos anuales—, el club rossonero falló en la última jornada y perdió el pase a la Champions. A raíz de eso, destituyeron a toda la dirección deportiva y al entrenador Massimiliano Allegri, responsables de la negociación.
Ahora la Juventus espera ficharlo gratis, pero, según la Gazzetta, aún falta una última pieza del dominó para que las negociaciones avancen.
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¿PSG y Thuram facilitan el fichaje de Goretzka por la Juventus?
Según el diario deportivo italiano, el París Saint-Germain quiere fichar a Khephren Thuram, quien valoraría el cambio y preferiría volver a Francia antes que ir a la Premier League. La Juventus buscaría obtener hasta 30 millones de euros de beneficio, lo que fijaría el traspaso en al menos 50 millones.
Llegó en 2024 procedente del Niza por unos 20 millones, se hizo titular y ya acumula 96 partidos, nueve goles y 13 asistencias. Tiene contrato hasta 2029.
De confirmarse su salida, la Juve usaría el dinero liberado para fichar a Goretzka y le ofrecería una propuesta mejorada.
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¿Goretzka a la MLS con Lewandowski?
El contrato de Goretzka con el Bayern vence el 30 de junio tras ocho años de éxito. La temporada pasada, el centrocampista de 31 años se convirtió en suplente en los partidos clave de la Champions y la Copa, por detrás de Kimmich y Pavlovic, aunque había planeado marcharse en 2024.
Se ha relacionado a Goretzka con los grandes clubes de Milán y Turín, así como con el Atlético de Madrid, que ya intentó ficharlo en invierno por un traspaso bajo. El centrocampista lo rechazó para acabar su temporada en Múnich.
Según ESPN, coincidiendo con el inicio del Mundial de Alemania, el Chicago Fire de la MLS buscó un doble fichaje: Goretzka y su excompañero Robert Lewandowski. El delantero polaco quedará libre el 1 de julio tras no renovar con el FC Barcelona, aunque podría inclinarse hacia la oferta saudí por su mayor poder adquisitivo.