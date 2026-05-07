Joshua Kimmich ha ganado diez títulos de liga con el Bayern bajo ocho entrenadores distintos, ha alcanzado cinco veces las semifinales de la Liga de Campeones y celebró el triplete en 2020. Con tantos puntos de referencia, su opinión pesa: «En once años en el Bayern, esta ha sido nuestra mejor temporada».
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¡Aún queda al menos una oportunidad! Vincent Kompany y Max Eberl tienen ahora tareas claras en el FC Bayern
Antes de que le preguntaran más, Kimmich aclaró: «Mejor que la temporada del triplete». Entonces no jugamos bien medio año, con Niko Kovac; luego, con Hansi Flick, lo hicimos muy bien en la segunda mitad. Ahora el Bayern ha sido constante y convincente de principio a fin.
«Temporadas así no se dan muy a menudo», opinó Kimmich. «En cualquier caso, habría sido posible». La clasificación para la final, la Copa de Alemania y el triplete eran posibles. Los muniqueses ya son campeones de liga y están en la final copera. En la Liga de Campeones terminaron segundos de grupo, eliminaron a su bestia negra, el Real Madrid, y disputaron un vibrante duelo en semifinales contra el vigente campeón, el París Saint-Germain. Sí, habría sido posible.
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FC Bayern: Vincent Kompany debe encontrar el equilibrio necesario
En conjunto, el FC Bayern no ha fracasado por falta de goles, sino por encajar demasiados. Por falta de equilibrio. Es un honor para el entrenador Vincent Kompany (y una alegría para el aficionado neutral) que se mantenga fiel a su arriesgada filosofía de juego, con una línea de cuatro muy adelantada y una defensa orientada al hombre. Debería seguir haciéndolo (y lo hará). Sin embargo, para alcanzar el gran triunfo son inevitables algunos ajustes que minimicen el riesgo.
Por muchos goles que marquen Michael Olise, Harry Kane y Luis Díaz, una defensa tan permeable acabará pasando factura.
En la Bundesliga recibió tres tantos tanto ante el Mainz 05 como frente al Heidenheim. En la Champions, el curso pasado cayó en cuartos contra el Inter tras encajar cuatro goles; esta vez superó esa marca frente al Madrid, pero los seis recibidos del PSG fueron decisivos. Por cierto, el otro finalista, el Arsenal, solo ha encajado seis goles en toda la temporada de la Liga de Campeones hasta la fecha.
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A este equipo le queda al menos una oportunidad más
Sin embargo, esta eliminación no es un final, sino una parada en el camino. «Ganar la Liga de Campeones es también un viaje», afirmó el director deportivo Max Eberl. «El año pasado aprendimos algo, este año debemos extraer una lección y el próximo volveremos a la carga». Kimmich añadió: «En el vestuario siento que con este equipo aún puedo ganar la Liga de Campeones».
Por ahora ningún titular dejará el club este verano: Manuel Neuer, brillante ante el PSG, renovará hasta 2027, y Konrad Laimer empezará la temporada con el Bayern pese al retraso en su negociación, que podría cerrarse antes de 2027.
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FC Bayern: A Max Eberl y su equipo les espera un difícil equilibrio.
Para aspirar al título, Kompany debe afinar la táctica y hallar el equilibrio ideal. Mientras, la dirección deportiva, liderada por Eberl y Freund, necesita ampliar la plantilla. Tras las lesiones de Gnabry, Bischof, Karl y Guerreiro, Kompany quedó corto de recambios.
La ampliación de la plantilla, unida al impulso de la cantera y a la necesidad de reducir costes salariales, supone un auténtico acto de equilibrismo. Raphael Guerreiro, Leon Goretzka y Nicolas Jackson dejarán Múnich. Lo ideal sería fichar un extremo como Anthony Gordon, un delantero, un centrocampista y un lateral.
A medio plazo la cuestión no es solo la profundidad, sino también la punta de lanza: ¿podrá Jonas Urbig sustituir algún día a Neuer (40)? ¿Cuánto tiempo mantendrán su nivel el director de juego Kimmich (31) y el goleador Harry Kane (32)? De momento, nada indica un declive: están en buena forma, se lesionan poco y dependen más de su inteligencia y técnica que de la velocidad.
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¿Conseguirá el FC Bayern la Copa DFB por primera vez desde 2020?
Antes de que se definan estas cuestiones, el FC Bayern puede sumar un segundo trofeo tras la liga. Por primera vez desde 2020, los muniqueses están en la final de la Copa DFB. El 23 de mayo enfrentarán al VfB Stuttgart en Berlín. Un doblete haría la temporada exitosa, aunque ya es especial.
Nunca un equipo muniqués marcó tantos goles y, con su estilo de juego y actitud, ganó tantas simpatías. El 4-5 ante el PSG quedará en la historia como uno de los partidos más espectaculares. El artífice es el entrenador Vincent Kompany, que en otoño renovó hasta 2029 y podría iniciar una era dorada en Múnich.