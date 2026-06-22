Neymar aún no ha jugado en el Mundial 2026, pues se quedó fuera del 1-1 contra Marruecos y del 3-0 ante Haití. Su regreso a los entrenamientos ha animado al grupo, que lucha por el primer puesto. En rueda de prensa el domingo, Paquetá destacó la ilusión del plantel por tener de vuelta a su líder.

«Todos estamos muy contentos de verle entrenar y de que haya vuelto al campo con nosotros. Neymar es un jugador muy importante para la selección brasileña», declaró Paquetá. «Tiene una trayectoria extraordinaria con esta camiseta y todavía puede ayudarnos mucho. Nos alegramos de que haya vuelto y esperamos que esté disponible lo antes posible para aportar su granito de arena al equipo».