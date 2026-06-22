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«¡Aún puede ser de gran ayuda!» - Lucas Paquetá se muestra encantado de ver a Neymar, «muy importante», de vuelta en los entrenamientos de la selección brasileña de cara al decisivo partido del Mundial contra Escocia
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Neymar vuelve para dar un impulso a la Seleção
Neymar aún no ha jugado en el Mundial 2026, pues se quedó fuera del 1-1 contra Marruecos y del 3-0 ante Haití. Su regreso a los entrenamientos ha animado al grupo, que lucha por el primer puesto. En rueda de prensa el domingo, Paquetá destacó la ilusión del plantel por tener de vuelta a su líder.
«Todos estamos muy contentos de verle entrenar y de que haya vuelto al campo con nosotros. Neymar es un jugador muy importante para la selección brasileña», declaró Paquetá. «Tiene una trayectoria extraordinaria con esta camiseta y todavía puede ayudarnos mucho. Nos alegramos de que haya vuelto y esperamos que esté disponible lo antes posible para aportar su granito de arena al equipo».
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Llenar el vacío dejado por Raphinha
El regreso de Neymar es una gran noticia, pero Brasil aún sufre la baja de Raphinha, extremo del Barcelona, por lesión en el tendón de la corva. La ausencia del exjugador del Leeds afecta la ofensiva de la Seleção y se desconoce si volverá al torneo. Paquetá afirmó que el grupo lo apoya en su recuperación.
«Ahora mismo cuenta con el apoyo de todo el grupo. Estamos a su lado y haremos todo lo posible para ayudarle durante su recuperación», declaró la estrella del Flamengo. «Es un chico que se esfuerza muchísimo y estoy seguro de que hará todo lo posible por volver lo antes posible. Sobre su importancia, poco más que añadir: viene de temporadas extraordinarias y ha crecido mucho con la selección».
Amenaza de «Respect for Scotland»
Aunque Brasil es pentacampeón del mundo, Paquetá descartó la complacencia antes del partido en el Miami Stadium. Escocia busca llegar por primera vez a la fase eliminatoria y un buen resultado ante los sudamericanos podría darle el pase. El mediocampista se muestra cauteloso con el equipo de Steve Clarke.
«Todos los equipos del Mundial merecen respeto. Hay que estudiarlos y prepararse lo mejor posible para enfrentarlos», explicó el excentrocampista del West Ham. «Respetamos a Escocia, pero debemos jugar nuestro fútbol y seguir las indicaciones del entrenador. Sea cual sea el rival, nuestro objetivo siempre es ganar».
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Con la mirada en las eliminatorias
Brasil lidera el Grupo C con cuatro puntos, aunque la clasificación aún está abierta. Solo la victoria les mantiene líderes, pues Marruecos, con los mismos puntos, se medirá a Haití, ya eliminado. Con las eliminatorias cerca, la Seleção busca afinar su juego tras un arranque irregular. Si Neymar recibe el alta médica, será su primer partido con Brasil desde 2023.