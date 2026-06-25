«Aún no me he dado cuenta»: Deniz Undav, de la selección alemana, se queda perplejo ante una pregunta sobre un éxito entre la afición

Los aficionados alemanes ya corean por toda Norteamérica la canción «Der Zug hat keine Bremse». En la fiesta del miércoles en Nueva York se formaron dos polonaises por Times Square al ritmo del tema.

La cantante, Mia Julia, se mostró dispuesta a actuar en directo en Estados Unidos para la selección alemana. En una rueda de prensa preguntaron a Deniz Undav cuándo llegaría la invitación y su respuesta sorprendió: «No conozco la canción. Aún no me he fijado en ella», admitió el delantero. Sorprende, pues el tema sonó en el estadio tras las dos victorias de la DFB. «Tras marcar dos goles y el decisivo, tenía la mente en otras cosas», añadió Undav.

El jueves a las 22:00 horas se medirán a Ecuador en East Rutherford, cerca de Nueva York. Si Alemania gana el tercer partido de grupo, Undav, otra vez suplente, quizá deba prestar más atención.