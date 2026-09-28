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«¡Aún no lo sé!» Thomas Tuchel da un doble golpe por lesiones a Inglaterra antes del choque contra la República Checa, ya que Ezri Konsa y Nico O'Reilly se pierden el entrenamiento
Tuchel sigue de cerca a la pareja defensiva
El seleccionador de Inglaterra, Tuchel, afronta un quebradero de cabeza con la convocatoria de cara al viaje del martes a Praga después de que dos miembros clave de la plantilla quedaran apartados durante los preparativos finales. Konsa y O'Reilly fueron las ausencias más destacadas en la sesión de entrenamiento colectiva celebrada en la base del Tottenham el lunes por la mañana. Mientras el resto de la plantilla de 24 jugadores se preparaba para el vuelo a la capital checa, los defensas del Arsenal y del Manchester City siguieron programas individualizados mientras intentan superar sus problemas físicos.
El momento es especialmente frustrante para Tuchel, que está desesperado por encontrar estabilidad defensiva tras la derrota del sábado por 3-2 ante la campeona del mundo España en Wembley. El técnico alemán reveló que ambos arrastran problemas que les impidieron unirse a sus compañeros sobre el césped. Preguntado por si el dúo estaría disponible para el partido en el Fortuna Arena, Tuchel dijo a los periodistas el lunes por la noche: "Aún no estoy seguro. Hoy no han entrenado, eso es lo que habéis visto. Ha sido por problemas menores. Pero siguen existiendo problemas".
- AFP
Comprobaciones físicas finales inminentes
Inglaterra afronta un calendario exigente durante el actual parón internacional, con tres partidos en el horizonte. Tras el choque del martes contra la República Checa, el equipo de Tuchel viajará para enfrentarse a Croacia el sábado antes de cerrar el parón con el partido de vuelta ante los checos el 6 de octubre.
Ampliando la información sobre la situación física dentro de la concentración, el seleccionador de Inglaterra añadió: «Hoy por la mañana hicimos un entrenamiento suave para los jugadores que empezaron el partido. Las últimas comprobaciones se harán mañana por la mañana. Si los médicos y los fisioterapeutas dan el visto bueno, entonces estaremos listos para jugar. Un día más realmente marcaría la diferencia. Siento que los jugadores que hoy estuvieron sobre el terreno de juego de verdad quieren jugar y están preparados para ello».
Crece la presión por lograr un resultado
Tras un inicio con derrota en la campaña de la Nations League, Inglaterra se encuentra en una posición complicada en su regreso a la Liga A esta temporada, después de haber disputado la edición anterior en la Liga B. El equipo de Tuchel afronta una prueba crucial ante la República Checa, que también aspira a resarcirse tras caer por 2-1 ante Croacia en su partido inaugural.
Al hablar de lo que está en juego en el partido, Tuchel dijo: «Es un poco pronto para hablar de un “partido de obligado triunfo”. Es un poco pronto en el grupo para hablar de un “partido de obligado triunfo”. Respetamos la calidad del rival. Siento que siempre necesito un resultado, da igual dónde sea. Especialmente después de una derrota, aunque este sea el camino para seguir adelante, incluso entonces lo necesitas para ti mismo y para mostrar de inmediato una reacción. El partido de mañana tiene la máxima prioridad».
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Aprovechando el éxito del verano y los hitos del pasado
Inglaterra afronta la campaña después de terminar en tercer lugar en el Mundial este verano. El combinado inglés busca repetir su mejor actuación histórica en la Liga de Naciones de la UEFA, que llegó en la edición inaugural de 2018-19, cuando también acabó en tercera posición.
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