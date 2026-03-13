(C)Getty Images
«¡Aún no hemos terminado!» - Thomas Müller quiere inspirar al Vancouver Whitecaps para lograr una remontada sensacional tras la dura derrota en los octavos de final de la Champions Cup
Una primera etapa de pesadilla en Seattle
El jueves por la noche, un Seattle muy clínico acabó con las aspiraciones continentales del Vancouver. En el partido de ida de esta eliminatoria de octavos de final, el Vancouver tuvo dificultades para encontrar su ritmo frente a su rival. Paul Arriola fue el protagonista del equipo local, marcando un gol en cada mitad, antes de que Paul Rothrock añadiera el tercero en el minuto 70 para consolidar el dominio de Seattle. Muller, que se ha convertido en una pieza clave para Vancouver desde su llegada, estuvo a punto de marcar un gol vital fuera de casa en el tiempo de descuento, pero su potente volea se estrelló contra el travesaño.
El «raumdeuter» se niega a ceder.
A pesar de ir perdiendo por tres goles, el ganador de la Copa del Mundo, de 36 años, se apresuró a levantar el ánimo de sus compañeros tras la derrota. En declaraciones a OneSoccer, Müller reveló que el partido estaba lejos de haber terminado.
«Aún no hemos terminado», insistió el veterano alemán. «Un marcador de 3-0 es un resultado muy difícil, pero no imposible. Esa es nuestra actitud de cara al partido de vuelta. Solo es el descanso de la eliminatoria y la semana que viene intentaremos remontar».
El formulario nacional ofrece un rayo de esperanza.
El optimismo en el seno del Whitecaps está bien fundado; el equipo de Jesper Sorensen ha mostrado un excelente estado de forma en la Major League Soccer y actualmente ocupa el segundo puesto de la Conferencia Oeste tras tres victorias consecutivas. Muller ha desempeñado un papel fundamental en este éxito, ya que ha marcado dos goles y ha aportado el liderazgo veterano esencial para llegar lejos en la postemporada. Vancouver cree que, si consigue mantener la intensidad de la liga, lograr un milagro sigue siendo una posibilidad.
Una agenda agotadora y una reunión alemana
Los Whitecaps se enfrentan a una semana decisiva que pondrá a prueba al máximo la profundidad de su plantilla. Antes de poder centrarse en el partido de vuelta contra Seattle el 19 de marzo, deben superar un complicado encuentro en casa contra el Minnesota United este domingo. Mantener el impulso en la MLS es crucial, pero todas las miradas estarán inevitablemente puestas en el partido de vuelta de la copa, donde la experiencia de Muller en las noches europeas de alta presión será vital. Más allá del drama de la copa, el 22 de marzo se avecina un «derbi alemán» muy esperado, en el que Muller se prepara para enfrentarse a la antigua estrella del RB Leipzig, Timo Werner, y al San José Earthquakes, en un partido que pone de relieve la creciente influencia europea en el fútbol norteamericano.
