El club más laureado de España anunció el martes la renovación por un año, hasta 2027, del contrato del jugador de 33 años, que expiraba a finales de mes.
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«¡Aún no he terminado aquí!» Antonio Rüdiger agradece a sus críticos tras la prórroga contra el Real Madrid
En el Real Madrid, Rüdiger solo jugó 18 partidos de Liga la temporada pasada por lesiones, pero cuando estaba en forma era titular. Con la selección alemana y el técnico Julian Nagelsmann, Rüdiger —con 83 partidos internacionales— es el primer suplente de los centrales Jonathan Tah (Bayern de Múnich) y Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund). En el debut mundialista ante Curazao (7-1) entró en el 73'.
El Real Madrid renovó su contrato con un breve comunicado. Llegado del Chelsea en 2022, Rüdiger ha jugado 182 partidos con los blancos y ha conquistado el Mundial de Clubes, la Champions, La Liga y la Copa del Rey.
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Rüdiger sobre su continuidad en el Real Madrid: «¡Aún no he terminado aquí!»
Ahora, escribió en Instagram, quiere ayudar al Real a salir de una fase difícil. «Aún no he terminado aquí», subrayó Rüdiger; «más que nada», su renovación es «un compromiso para lograr el cambio junto con mis compañeros». Los reveses fueron «una prueba, pero es precisamente aquí donde quiero estar».
Que algunos me hayan descartado por mis lesiones solo me motiva más. Gracias por ello. Quien me conoce sabe que adoro los retos: me hacen crecer. Estamos unidos, luchamos juntos y lo superaremos juntos».
El Madrid acabó segundo, a ocho puntos del Barça, y cayó ante el Bayern en cuartos de la Champions. José Mourinho regresa al banquillo.