En el Real Madrid, Rüdiger solo jugó 18 partidos de Liga la temporada pasada por lesiones, pero cuando estaba en forma era titular. Con la selección alemana y el técnico Julian Nagelsmann, Rüdiger —con 83 partidos internacionales— es el primer suplente de los centrales Jonathan Tah (Bayern de Múnich) y Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund). En el debut mundialista ante Curazao (7-1) entró en el 73'.

El Real Madrid renovó su contrato con un breve comunicado. Llegado del Chelsea en 2022, Rüdiger ha jugado 182 partidos con los blancos y ha conquistado el Mundial de Clubes, la Champions, La Liga y la Copa del Rey.