Goal.com
En directo
Ricardo Pepi PSV 2025-26Getty

Traducido por

Aún no ha tenido la oportunidad de redimirse: Ricardo Pepi sigue siendo, por el momento, uno de los fichajes más fallidos de la historia de la Bundesliga

A los 18 años, Ricardo Pepi simplemente aún no estaba lo suficientemente maduro para la Bundesliga. Entretanto, el delantero ha despegado, pero un traspaso de 40 millones de euros fracasó en el último momento.

«Tengo un sueño: quiero jugar en la Liga de Campeones con el Augsburgo». Con esta frase, Ricardo Pepi, que entonces tenía 18 años y por quien, según se dice, incluso el FC Bayern de Múnich había mostrado interés, se fijó en enero de 2022 unos objetivos nada modestos con su nuevo club.

Por si no bastara con la espectacular cifra de 16 millones de euros pagada por el FC Augsburgo (récord del club hasta la fecha) y el hecho de que el entonces director deportivo del Augsburgo, Stefan Reuter, ya comparara al delantero con un tal Robert Lewandowski: La presentación y la fase inicial de Pepi en el club de Augsburgo generaron un esplendor único y sin precedentes —demasiado, por lo que parece.


  • FC Augsburg v VfL Wolfsburg - BundesligaGetty Images Sport

    Poco después del fichaje de «El Tren», como se apodaba a Pepi en sus inicios, una cita absurda se difundió por las redes sociales: al parecer, el entonces entrenador del Augsburgo, Markus Weinzierl, habría orinado sobre el estadounidense en la ducha a modo de saludo tras un entrenamiento, ya que, según se decía, eso era algo habitual allí. Posteriormente, el FC Augsburgo se pronunció a través de las redes sociales sobre la supuesta cita y desmintió la noticia con la leyenda «¡Falso!».

    «Simplemente me reí. Fueron mis compañeros de equipo quienes me lo enseñaron. Me preguntaron: “¿Es verdad?”. Yo solo les respondí que debían saber que no podía ser cierto. Al fin y al cabo, estamos juntos todos los días», explicó Pepi más tarde sobre su forma humorística de tomarse estas noticias falsas.

    Pronto quedó claro: la relación entre el texano y el Augsburgo se convertiría en el malentendido más caro de la historia del club. Demasiada presión, poca experiencia frente a rivales físicamente fuertes, como los que hay en la Bundesliga, y la escasa capacidad goleadora que mostraba el exjugador del FC Dallas hicieron que el «Ricardo-Hype-Train» perdiera velocidad bastante rápido.

    Tras 16 partidos con el FCA sin marcar ningún gol ni dar ninguna asistencia, todas las partes tiraron del freno de emergencia y Pepi fue cedido en el verano de 2022.

    • Anuncios
  • FBL-NED-EINDHOVEN-TWENTEAFP

    Pepi estaba a punto de fichar por el Fulham FC

    Hoy, casi cuatro años después, los de Augsburgo estuvieron a punto de tener una especie de final feliz tardío: la semana pasada, Pepi estuvo a punto de cerrar un fichaje multimillonario por la Premier League. En principio, el PSV y el Fulham estaban de acuerdo. Se preveía que 36 millones de euros, más bonificaciones, fueran a parar a Eindhoven en concepto de traspaso. Superó con éxito el reconocimiento médico en Londres.

    Contexto: tras su cesión en 2022 al FC Groningen, que reportó al FCA medio millón de euros, Pepi demostró cada vez con más frecuencia en la Eredivisie holandesa las habilidades que se le atribuyen. «Tiene un ego interior, garra y egoísmo para marcar goles», explicó en una ocasión Luchi González, quien en su día entrenó al delantero en el FC Dallas. «Pero fuera del campo se muestra tranquilo, seguro de sí mismo y maduro. Apoya al equipo, siempre. Y eso es lo bonito de este chico». El tejano marcó 13 goles en 31 partidos con el Groningen, lo que supuso su despedida de la Bundesliga y un traspaso de 11 millones de euros al PSV.

    Aunque las lesiones frenaron una y otra vez a Pepi, se estableció rápidamente en Eindhoven, hizo realidad su sueño de jugar en la máxima categoría y, en la temporada actual, ha marcado 13 goles (y ha dado 2 asistencias) en 27 partidos en todas las competiciones. Le espera la participación en el Mundial en casa con Estados Unidos y, de hecho, el posterior fichaje por la Premier League.

  • FBL-EUR-C1-OLYMPIAKOS-PSVAFP

    El FC Augsburgo habría obtenido una parte de los ingresos por el traspaso de Pepi

    Pero esto último no se va a materializar (por ahora). El PSV dio marcha atrás este fin de semana y echó por tierra el fichaje de Pepi justo antes de que se cerrara. Aunque el Eindhoven y el Fulham estaban de acuerdo en muchos detalles, no había consenso sobre el momento del anuncio del fichaje. Al parecer, los Cottagers querían retrasarlo para poder echarse atrás en caso de que el delantero sufriera una lesión.

    El director deportivo del PSV, Earnest Stewart, confirmó el sábado: «La cuestión de cuándo se transfiere la responsabilidad sobre el jugador era un punto importante. Aunque nos habíamos acercado un poco, seguíamos estando demasiado lejos». El compatriota de Pepi añadió: «Ricardo quería este fichaje a toda costa. En el fondo, es para Ricardo lo más frustrante. Por supuesto, estamos contentos de retener a un buen delantero en nuestro club».

    Stewart subrayó que Pepi «no guarda rencor» al club holandés. Sin embargo, no quiso descartar un traspaso en una fecha posterior: «Eso nunca se debe hacer. Si un jugador puede hacer un buen traspaso y también es bueno para el club, entonces lo hacemos».

    Un traspaso en condiciones similares sin duda también beneficiaría al FC Augsburgo. Según Bild, se aplicaría una cláusula de participación en la reventa del 20 % del importe del traspaso tan pronto como este superara los 11 millones de euros. De este modo, el Augsburgo habría obtenido unos ingresos de más de 3,5 millones de euros y los traspasos del delantero centro se habrían convertido casi en un juego de suma cero para el FCA.

  • Los fichajes más caros del FC Augsburgo


    Nombre (cargo)

    Cantidad del traspaso en millones de euros

    Club de origen

    Ricardo Pepi (ST)

    16

    FC Dallas

    Martin Hinteregger (IV)

    10,5

    RB Salzburgo

    Tomas Koubek (portero)

    7,5

    Stade Rennes

    Niklas Dorsch (centrocampista)

    7

    KAA Gent

    Felix Uduokhai

    7

    VfL Wolfsburgo

    Fabian Rieder

    7

    Stade Rennes