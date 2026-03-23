Aún no ha tenido la oportunidad de redimirse: Ricardo Pepi sigue siendo, por el momento, uno de los fichajes más fallidos de la historia de la Bundesliga

Hoy, casi cuatro años después, los de Augsburgo estuvieron a punto de tener una especie de final feliz tardío: la semana pasada, Pepi estuvo a punto de cerrar un fichaje multimillonario por la Premier League. En principio, el PSV y el Fulham estaban de acuerdo. Se preveía que 36 millones de euros, más bonificaciones, fueran a parar a Eindhoven en concepto de traspaso. Superó con éxito el reconocimiento médico en Londres.
Contexto: tras su cesión en 2022 al FC Groningen, que reportó al FCA medio millón de euros, Pepi demostró cada vez con más frecuencia en la Eredivisie holandesa las habilidades que se le atribuyen. «Tiene un ego interior, garra y egoísmo para marcar goles», explicó en una ocasión Luchi González, quien en su día entrenó al delantero en el FC Dallas. «Pero fuera del campo se muestra tranquilo, seguro de sí mismo y maduro. Apoya al equipo, siempre. Y eso es lo bonito de este chico». El tejano marcó 13 goles en 31 partidos con el Groningen, lo que supuso su despedida de la Bundesliga y un traspaso de 11 millones de euros al PSV.
Aunque las lesiones frenaron una y otra vez a Pepi, se estableció rápidamente en Eindhoven, hizo realidad su sueño de jugar en la máxima categoría y, en la temporada actual, ha marcado 13 goles (y ha dado 2 asistencias) en 27 partidos en todas las competiciones. Le espera la participación en el Mundial en casa con Estados Unidos y, de hecho, el posterior fichaje por la Premier League.