¡Aún no está hecho! Michael Carrick exige dos fichajes más del Manchester United antes del cierre del mercado de fichajes

En cuanto a refuerzos para el centro del campo, el United apunta alto, después de haber realizado el mes pasado una nueva consulta por la estrella del Real Madrid Aurelien Tchouameni. Aunque cerrar un acuerdo por el francés sería increíblemente difícil, esto demuestra el nivel de ambición que Carrick tiene para su once inicial.

Al abordar la necesidad de confianza y de progresar, Carrick explicó: "Pero, en realidad, la confianza que hemos sacado de los últimos meses y de lo que más o menos logramos en la liga... Así que hay muchas cosas que entran en juego, pero, desde luego, la situación es la que es también, ya sean las finanzas o lo que sea. Por ahora, tenemos que sacar el máximo partido de ello, pero tenemos que seguir empujando, de verdad, y llevar todo al límite que podamos para volver a ganar, básicamente. Y ese es el desafío al final del día, ya sea esta temporada o, con suerte, la siguiente. Tiene que ser, digo que tiene que ser, queremos que sea lo antes posible, y eso es a lo que todos aspiramos".