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«Aún no eres Ronaldinho»: la superestrella brasileña mantuvo a Lionel Messi con los pies en la tierra encargándole preparar el café durante su irrupción en el Barcelona
El aprendiz de barista
En el podcast HProject, el exjugador del Barcelona Andrea Orlandi contó cómo Ronaldinho, para mantener los pies de Messi en la tierra, le pedía que le preparara café.
«Ronaldinho le pedía a Messi que le preparara café», reveló Orlandi. «Le decía: “Bueno, ¿en cuántos Mundiales has jugado, novato?”, solo en broma. ¡Y él se lo preparaba! Era una forma de tenerlo cerca y mostrarle cariño, como diciéndole: “todavía no eres Ronaldinho”».
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Un maestro que guía a su discípulo
Preparar el café parecía una novatada, pero Orlandi asegura que nació del respeto de Ronaldinho hacia el talento de Messi. Ambos compartían una conexión evidente en el campo, y el brasileño asumió el papel de mentor.
«Había tal conexión que, cuando dos jugadores se entienden y ven que están al mismo nivel, el maestro guía al joven con cariño», explicó Orlandi. Desde el principio quedó claro que el ganador del Balón de Oro de 2005 sabía lo que tenía a su lado.
Reconocimiento público del heredero
Ronaldinho no solo ayudaba a Messi a mantener los pies en la tierra; también alababa su talento en público. Orlandi recuerda que el brasileño solía decir: “Messi está en otro nivel, pronto se sentará a mi mesa”.
«Ronaldinho era cariñoso con todos, pero a Messi le decía: “Estás a un nivel en el que algún día podrás sentarte a mi mesa”. Los genios se reconocen entre sí», añadió Orlandi. «No era difícil ver el talento de Messi; era como decir en público: “Este es mi chico y es lo más”».
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Del equipo B a la élite
Orlandi pasó tres temporadas en el club: dos con el filial en Tercera y una con el primer equipo, justo en la cima de la «Ronaldinho-manía» y el despegue de la «Pulga Atómica».
Aunque la carrera de Messi acabaría batiendo casi todos los récords del fútbol, esas primeras anécdotas revelan la jerarquía del vestuario que forjó su carácter. Orlandi, que luego brilló en Alavés y Swansea City, aún se impresiona por la química que marcó una de las épocas más emblemáticas del Barça.