En el podcast HProject, el exjugador del Barcelona Andrea Orlandi contó cómo Ronaldinho, para mantener los pies de Messi en la tierra, le pedía que le preparara café.

«Ronaldinho le pedía a Messi que le preparara un café», reveló Orlandi. «Le decía: “Bueno, ¿en cuántos Mundiales has jugado, novato?”, solo en broma. ¡Y él se lo preparaba! Era una forma de tenerlo cerca, de mostrarle cariño. Como decirle: “todavía no eres Ronaldinho”».