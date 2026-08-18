AFP
Traducido por
«Aún necesitamos refuerzos»: una leyenda del Liverpool exige cuatro o cinco fichajes para apoyar a Andoni Iraola
Preocupación defensiva bajo la nueva dirección
En declaraciones al pódcast No Tippy Tappy Football de Footy Accumulators, Thompson expresó una profunda preocupación por el estado actual de la plantilla mientras se prepara para enfrentarse al Newcastle United. A pesar de que el club ha fichado a Jeremy Jacquet por 60 millones de libras y ha incorporado a Roland Araujo cedido tras las salidas de Ibrahima Konate y Andy Robertson, Thompson insiste en que hace falta más.
Subrayando la necesidad de profundidad de plantilla, Thompson afirmó: "Defensivamente sí que necesitamos más. Es un área concreta en la que, si Jacquet no está totalmente preparado, ¿quién va a estar ahí? Es complicado. Seguimos necesitando fichajes. Creo que probablemente necesitamos cuatro, quizá cinco jugadores en total en diferentes posiciones".
- Getty Images Sport
Respaldo financiero y mayor poder adquisitivo
Según informaciones, el Liverpool está persiguiendo un acuerdo bomba por el extremo del Paris Saint-Germain Bradley Barcola, y Thompson cree que las finanzas están claramente en su sitio. Fenway Sports Group vendió recientemente una participación minoritaria en el club por 1.400 millones de libras, lo que da a Iraola una importante capacidad de maniobra en el mercado.
Al abordar el presupuesto de fichajes, Thompson añadió: "En el aspecto financiero, podríamos gastar ese dinero porque nos ha ido muy, muy bien en ventas. Y cuando lo miras, solo con la inversión que recibimos en el club de fútbol, clubes como el Liverpool y el Manchester United, cuando los ves viajando por todo el mundo, demuestra que son los dos clubes de fútbol más grandes. La gente quiere invertir en ellos, así que tienes eso".
Cambios tácticos de Bournemouth a Anfield
Thompson también advirtió a Iraola de que dirigir al Liverpool plantea un desafío enormemente distinto en comparación con su etapa en el Bournemouth. Señaló que, mientras el Bournemouth solía jugar como el equipo no favorito y apoyarse en los contraataques, el Liverpool se enfrenta con frecuencia a defensas muy cerradas que requieren soluciones elaboradas.
Thompson destacó la importancia de los actuales miembros de la plantilla y dijo: "Aquí es donde tiene que encontrar ese ingrediente con alguien como Florian Wirtz, dónde sacas lo mejor de él, y tener a Alexander Isak en plena forma, eso puede hacerles mucho bien".
Thompson también reflexionó sobre los recientes cambios en los banquillos y señaló que, a diferencia de cuando Arne Slot tomó el relevo de Jurgen Klopp, "Las cosas han salido mal, así que necesitas un nuevo entrenador, nuevas ideas".
- AFP
¿Qué le espera ahora al Liverpool?
Al Liverpool le quedan solo cinco días para ultimar su preparación antes de su primer partido de la Premier League contra el Newcastle United. Iraola debe integrar rápidamente sus nuevas ideas tácticas mientras el equipo de captación trabaja con urgencia entre bastidores. Asegurar los cuatro o cinco fichajes recomendados antes de que se cierre el mercado de fichajes será absolutamente vital para sus aspiraciones nacionales este año.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias