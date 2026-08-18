En declaraciones al pódcast No Tippy Tappy Football de Footy Accumulators, Thompson expresó una profunda preocupación por el estado actual de la plantilla mientras se prepara para enfrentarse al Newcastle United. A pesar de que el club ha fichado a Jeremy Jacquet por 60 millones de libras y ha incorporado a Roland Araujo cedido tras las salidas de Ibrahima Konate y Andy Robertson, Thompson insiste en que hace falta más.

Subrayando la necesidad de profundidad de plantilla, Thompson afirmó: "Defensivamente sí que necesitamos más. Es un área concreta en la que, si Jacquet no está totalmente preparado, ¿quién va a estar ahí? Es complicado. Seguimos necesitando fichajes. Creo que probablemente necesitamos cuatro, quizá cinco jugadores en total en diferentes posiciones".