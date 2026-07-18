¡Aún más caro que Elliot Anderson! La próxima estrella inglesa del Mundial ficha por otro equipo de la Premier League

Rogers acababa de renovar con el Aston Villa hasta 2030 y se convirtió en uno de los mejor pagados del equipo de Unai Emery.

La temporada pasada, los Villans se clasificaron para la Liga de Campeones vía liga y al vencer al SC Freiburg en la final de la Europa League; Rogers marcó el 3-0 definitivo.

En el Mundial de EE. UU., Canadá y México jugó seis de los siete partidos con la selección inglesa de Thomas Tuchel. En semifinales ante Argentina (1-2) dio la asistencia que Anthony Gordon convirtió en el 1-0. El sábado disputará el tercer puesto contra Francia (23:00 h, CET).