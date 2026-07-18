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¡Aún más caro que Elliot Anderson! La próxima estrella inglesa del Mundial ficha por otro equipo de la Premier League

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Fulham vs Chelsea
Fulham
Chelsea

A falta de reconocimientos médicos y firma, el traspaso de Morgan Rogers del Aston Villa al Chelsea FC se da por hecho. Así lo informó The Athletic el sábado por la noche.

El delantero de 23 años, pretendido por el campeón inglés FC Arsenal, fichará en breve por seis años con su rival londinense por 137 millones de euros. El reconocimiento médico está previsto para el lunes.

  • Con 117 millones de libras, el Chelsea superaría su propio récord en once millones y también el de la Premier League, fijado hace poco por el Manchester City al fichar a Eliott Anderson, titular en el Mundial, por 116 millones al Nottingham Forest.

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  • Morgan Rogers Aston Villa Bologna 2025-26Getty

    Morgan Rogers marca en la victoria en la Europa League contra el Friburgo

    Rogers acababa de renovar con el Aston Villa hasta 2030 y se convirtió en uno de los mejor pagados del equipo de Unai Emery.

    La temporada pasada, los Villans se clasificaron para la Liga de Campeones vía liga y al vencer al SC Freiburg en la final de la Europa League; Rogers marcó el 3-0 definitivo.

    En el Mundial de EE. UU., Canadá y México jugó seis de los siete partidos con la selección inglesa de Thomas Tuchel. En semifinales ante Argentina (1-2) dio la asistencia que Anthony Gordon convirtió en el 1-0. El sábado disputará el tercer puesto contra Francia (23:00 h, CET).

  • Morgan Rogers: su trayectoria y sus estadísticas más destacadas


    Equipo

    Partidos

    Goles

    Asistencias

    Aston Villa

    125

    31

    29

    FC Middlesbrough

    33

    7

    9

    FC Blackpool

    22

    1

    1

    AFC Bournemouth

    17

    1

    -

    Lincoln City

    28

    6

    2

    West Bromwich Albion

    1

    -

    -


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