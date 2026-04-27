Ya se había anunciado un acuerdo verbal entre El Mala, su hermano Malek, sus padres y el Brighton sobre un traspaso veraniego. Sin embargo, el sexto clasificado de la Premier no aceptó las condiciones económicas del Effzeh.

Una última oferta de 35 millones de euros no bastó al equipo de la ciudad de la catedral, por lo que el traspaso se ha frustrado. Según el periódico regional de Colonia, el club de la Bundesliga pide 50 millones. De confirmarse, El Mala sería el fichaje más caro de la historia del 1. FC Köln. Hasta ahora, el récord lo tiene Anthony Modeste, que en 2018 dejó 29 millones con su traspaso al TJ Tianhai.

Pese a todo, Chelsea y Newcastle siguen interesados en el internacional sub-21, y el Bayern de Múnich permanece atento.