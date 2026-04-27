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Jonas Rütten

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¿Aún hay una oportunidad para el FC Bayern? Sorprendente giro en la negociación por el fichaje de Said El Mala

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Al parecer, el principal favorito para fichar a la joven promesa de Colonia se ha retirado. Se rumorea que el FC Bayern aguarda su oportunidad.

Said El Mala no fichará por el Brighton & Hove Albion este verano, como se había rumoreado. Según el Kölner Stadt-Anzeiger, el club de la Premier League, dirigido por Fabian Hürzeler, ha abandonado las negociaciones por este talento de 19 años del 1. FC Köln.

  • Ya se había anunciado un acuerdo verbal entre El Mala, su hermano Malek, sus padres y el Brighton sobre un traspaso veraniego. Sin embargo, el sexto clasificado de la Premier no aceptó las condiciones económicas del Effzeh. 

    Una última oferta de 35 millones de euros no bastó al equipo de la ciudad de la catedral, por lo que el traspaso se ha frustrado. Según el periódico regional de Colonia, el club de la Bundesliga pide 50 millones. De confirmarse, El Mala sería el fichaje más caro de la historia del 1. FC Köln. Hasta ahora, el récord lo tiene Anthony Modeste, que en 2018 dejó 29 millones con su traspaso al TJ Tianhai.

    Pese a todo, Chelsea y Newcastle siguen interesados en el internacional sub-21, y el Bayern de Múnich permanece atento.

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  • Anthony GordonGetty Images

    El FC Bayern busca un rival para Luis Díaz

    El Bayern busca un recambio para Luis Díaz en la banda izquierda. Por eso, suena con fuerza el fichaje de Anthony Gordon, del Newcastle United. El jugador valoraría la opción de recalar en Múnich y ya habría conversaciones entre sus representantes y el club bávaro. 

    Su fichaje reforzaría la competencia en la banda izquierda y, además, aliviaría la carga de Harry Kane en el centro del ataque, pues también puede jugar como segundo punta. Sin embargo, el coste de Gordon es elevado: el Newcastle pide alrededor de 80 millones de euros por un jugador con contrato hasta 2030. 

    Los Magpies piden al menos 80 millones por Gordon, cuyo contrato vence en 2030, cantidad que el campeón no quiere pagar. Según Sky, el FCB también ve altas las exigencias del Colonia por El Mala y busca alternativas.

  • 1. FC Köln v SV Werder Bremen - BundesligaGetty Images Sport

    Al parecer, Colonia quiere contar con los servicios de una prestigiosa agencia de consultoría

    Según el Stadt-Anzeiger, tras el rechazo de Brighton, El Mala se reunió con la directiva del Colonia para analizar la situación. El club ofrecería a la familia, que ahora se representa a sí misma, los servicios del agente Thies Bliemeister, de CAA Stellar. 

    La agencia representa a jugadores de renombre como Fermín López, Omar Marmoush, Eduardo Camavinga o Jack Grealish, por lo que está acostumbrada a operaciones de gran envergadura como el posible fichaje de El Mala este verano.

  • Said El Mala: datos de rendimiento y estadísticas

    ClubPartidosGolesAsistencias
    1. FC Colonia33115
    FC Viktoria Colonia45146
    FC Viktoria Colonia19116