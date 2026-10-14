Audero confirma: «La Juventus se interesó por mí en verano, pero la negociación no llegó a buen puerto por varios motivos»

Emil Audero, portero nacido en 1997, cuenta en una entrevista con el sitio web gianlucadimarzio.com que este verano estuvo cerca de regresar a la Juventus, equipo en el que jugó en la temporada 2016-17: «Este verano me tuvieron en cuenta a mí y a otros porteros, pero la operación no se cerró por diversos motivos. Yo solo esperaba saber cuál podía ser la mejor opción y entrenaba para estar preparado para todo».





Sobre su etapa en la Juventus: «Tuve la suerte de debutar en una Juventus extraordinaria, pero creo que el Emil de ahora lo disfrutaría más: como entrenaba todos los días con ellos, me parecía normal. Solo ahora he comprendido la calidad de aquellos jugadores. Guardo muy buenos recuerdos, primero porque eran personas de gran categoría y, además, porque en el campo estaban a otro nivel».





Sobre Massimiliano Allegri: «Es una gran persona y se le da muy bien gestionar a los jugadores. Sabía perfectamente cómo tratar con gente de ese nivel».