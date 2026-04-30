El partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeones se vio empañado por el comportamiento inestable del banquillo del Atlético. El ex capitán del Liverpool, Steven Gerrard, criticó que la constante presencia de Simeone en el campo de visión periférico del árbitro podría haber influido en la decisión durante una revisión crucial relacionada con Eberechi Eze.

Tras el partido, Gerrard fue claro: «Simeone está loco, dando palmadas en la nuca a sus jugadores. Creo que tuvo mucho que ver [en la decisión de anular el penalti]. Desde el punto de vista técnico, con su comportamiento allí, estaba en el campo de visión del árbitro al acercarse», declaró a TNT Sports.