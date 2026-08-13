El entrenador del Arsenal, Arteta, ha abordado las especulaciones sobre un posible traspaso que rodean al talentoso centrocampista adolescente Lewis-Skelly. El internacional inglés de 19 años fue vinculado recientemente con sorprendentes movimientos a los rivales de la Premier League Chelsea y United.

Sin embargo, parece que hay poca base en esta historia de traspaso ligeramente extraña. Se espera ampliamente que Lewis-Skelly siga en el Emirates Stadium y continúe su desarrollo bajo las órdenes de Arteta. Actualmente no hay indicios de que el joven quiera realmente dejar el norte de Londres. Además, el Arsenal no tiene absolutamente ninguna intención de poner en el mercado de fichajes al canterano.