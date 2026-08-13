Getty
Traducido por
«Atraemos atención»: Mikel Arteta asegura que el interés de rivales por Myles Lewis-Skelly es «una buena señal» para el Arsenal
Arteta aborda los rumores de traspaso de Lewis-Skelly
El entrenador del Arsenal, Arteta, ha abordado las especulaciones sobre un posible traspaso que rodean al talentoso centrocampista adolescente Lewis-Skelly. El internacional inglés de 19 años fue vinculado recientemente con sorprendentes movimientos a los rivales de la Premier League Chelsea y United.
Sin embargo, parece que hay poca base en esta historia de traspaso ligeramente extraña. Se espera ampliamente que Lewis-Skelly siga en el Emirates Stadium y continúe su desarrollo bajo las órdenes de Arteta. Actualmente no hay indicios de que el joven quiera realmente dejar el norte de Londres. Además, el Arsenal no tiene absolutamente ninguna intención de poner en el mercado de fichajes al canterano.
- Getty Images Sport
El interés de un rival en el traspaso es una señal positiva
Al ser preguntado por los recientes rumores de traspaso, Arteta optó por no ofrecer demasiados detalles sobre el futuro inmediato del jugador. En su lugar, el técnico español sugirió que atraer la atención de grandes rivales es, en realidad, un reflejo positivo del club. Hablando después del reciente amistoso del Arsenal contra el Como, el entrenador se deshizo en elogios hacia el talentoso adolescente. Explicó que el interés externo no hace más que poner de relieve que sus jóvenes jugadores están rindiendo a un alto nivel.
«Es un jugador muy emocional. Recordad cuando hizo todos esos gestos en el campo», dijo Arteta, citado por Fabrizio Romano. «No voy a hablar de ninguna especulación. Si hay alguna especulación sobre nuestros jugadores, es una buena señal, significa que atraemos atención y que están haciendo un buen trabajo».
Lewis-Skelly disfruta de una impresionante racha en el centro del campo
El joven centrocampista subrayó recientemente su enorme potencial al ver puerta en el empate 1-1 contra el Como. Ahora se espera que desempeñe un papel clave para el Arsenal en la exigente temporada que tiene por delante.
Aunque la temporada pasada no tuvo tantos minutos como muchos esperaban, Lewis-Skelly mostró un nivel soberbio cuando encadenó varios partidos en el centro del campo hacia el final de la campaña. Sus impresionantes actuaciones fueron cruciales para que el Arsenal firmara un gran tramo final y acabara ganando el título de la Premier League. También ofreció una actuación de gran nivel en la final de la Liga de Campeones contra el Paris Saint-Germain.
- Getty Images Sport
La joven promesa seguirá en el Arsenal
Aunque muchos de los grandes clubes europeos seguramente recibirían con gusto a Lewis-Skelly en sus filas, su salida sigue siendo increíblemente improbable. Los aficionados del Arsenal estarían sin duda indignados si se permitiera que un talento tan prometedor se uniera a un rival directo de la Premier League.
Con los rumores de traspaso aparentemente ya zanjados, Lewis-Skelly se centrará en asegurarse minutos con regularidad en el primer equipo. Esperará seguir afianzándose como una pieza vital del ambicioso Arsenal de Arteta.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias