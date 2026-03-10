La última vez que Guglielmo Vicario se quedó fuera en el Tottenham fue a finales de octubre, en la Copa de la Liga. Por decisión técnica del entonces entrenador Thomas Frank. La misma decisión que tomó Igor Tudor en el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, y no salió muy bien: su suplente, Antonin Kinsky, encajó tres goles en quince minutos, dos de ellos por errores garrafales del portero, que salió llorando en el minuto 17. Una noche de pesadilla para el jugador que llegó como segundo entrenador en enero de 2025 procedente del Slavia de Praga, por casi 15 millones de euros.
Traducido por
Atlético Madrid-Tottenham, por qué Vicario no fue titular en la Champions League: qué hay detrás y los rumores sobre el mercado de fichajes del Inter y la Juventus
Muchos se preguntaron por qué Vicario había sido enviado al banquillo en un partido tan delicado, a pesar de que, sobre el papel, era el titular. El entrenador Igor Tudor respondió así antes del partido: «Hoy elijo lo que considero mejor para el equipo en este momento. Por hoy, esta es la alineación titular. También habrá partido de vuelta, hay sitio para todos». Detrás de esta decisión podría estar también el rendimiento irregular del portero italiano en las últimas semanas y algunos rumores del mercado según los cuales el ex portero del Empoli podría volver a jugar en la Serie A en verano.
INTER Y JUVE SE DISPUTAN A VICARIO
En verano hay varios equipos que podrían cambiar de portero, dos de ellos en particular: el Inter y la Juventus. Los nerazzurri están valorando seriamente la posibilidad de fichar a Vicario para la próxima temporada, teniendo en cuenta que el contrato de Sommer está a punto de expirar y que, a día de hoy, la renovación no entra en los planes del club; la Juve debe primero tomar una decisión sobre Di Gregorio y Perin, ya que no se descarta que ambos puedan marcharse. Si alguien llamara a la puerta del Tottenham para fichar a Vicario, la petición de los Spurs rondaría los 30 millones. Pero cuidado: el equipo está luchando por no descender y, si acabara en la Championship, el precio podría bajar.