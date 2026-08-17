Getty Images
Traducido por
Atlético de Madrid y Villarreal se preparan para un ingreso multimillonario mientras el Barcelona se acerca a la estrella del Manchester City Rodri
El Barcelona acuerda un megacontrato por Rodri
Barcelona y el City han alcanzado con éxito un acuerdo de principio para el traspaso bomba del internacional español Rodri. El centrocampista, de 30 años, está a punto de incorporarse al gigante catalán en una importante operación veraniega. Se informa de que el paquete total tiene un valor inicial de 65 millones de euros (55 millones de libras) en concepto de cantidad fija, además de otros 10 millones de euros (8,5 millones de libras) en variables por rendimiento.
Sin embargo, el City no es el único club que se beneficiará económicamente del inminente movimiento. El Atlético y el Villarreal también están a punto de recibir una buena cantidad gracias a las normas del mecanismo de solidaridad de la FIFA, según Mundo Deportivo.
- Getty
El Atlético asegura el pago de solidaridad
El mecanismo de solidaridad global dicta que el 5% de cualquier traspaso internacional debe distribuirse entre los distintos clubes que contribuyeron a la formación de un jugador entre los 12 y los 23 años. El Atlético, donde Rodri pasó siete años cruciales desarrollándose en su cantera antes de marcharse a los 17, tiene garantizados al menos 1,6 millones de euros (1,3 millones de libras) solo del importe fijo inicial. Esa cifra podría aumentar sin problemas hasta unos 2 millones de euros (1,7 millones de libras) si el jugador cumple con éxito todas las variables contractuales. El Rayo Majadahonda, primer club juvenil del centrocampista, se quedará completamente sin percibir cantidad alguna, ya que abandonó su estructura a los 11 años.
El Villarreal reclama su parte del pastel
El Villarreal también percibirá una parte significativa de los pagos de solidaridad de la FIFA. El Submarino Amarillo acogió al talentoso centrocampista durante cinco temporadas clave, incluidas dos en sus categorías inferiores y tres en el primer equipo. Rodri se había marchado anteriormente del Villarreal para regresar al Atlético en 2018, antes de salir rumbo al City en una operación muy lucrativa apenas un año después.
Ahora, mientras el internacional español se prepara para poner rumbo a Cataluña, sus antiguos empleadores se frotan las manos ante la perspectiva de una inyección económica totalmente inesperada.
- Getty
A la espera del anuncio oficial del traspaso
Los últimos y complejos detalles del espectacular fichaje de Rodri por el Camp Nou se están ultimando actualmente entre bastidores, y se espera en breve un anuncio oficial del club. El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, estará enormemente deseoso de integrar al experimentado centrocampista en sus planes para el once inicial de cara a una exigente campaña nacional y europea.
Mientras tanto, tanto el Atlético como el Villarreal esperarán con interés sus respectivos pagos. Los fondos adicionales supondrán un impulso bienvenido mientras buscan cerrar sus propios movimientos del mercado de verano antes de que la ventana de fichajes eche definitivamente el cierre.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias