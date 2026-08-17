Barcelona y el City han alcanzado con éxito un acuerdo de principio para el traspaso bomba del internacional español Rodri. El centrocampista, de 30 años, está a punto de incorporarse al gigante catalán en una importante operación veraniega. Se informa de que el paquete total tiene un valor inicial de 65 millones de euros (55 millones de libras) en concepto de cantidad fija, además de otros 10 millones de euros (8,5 millones de libras) en variables por rendimiento.

Sin embargo, el City no es el único club que se beneficiará económicamente del inminente movimiento. El Atlético y el Villarreal también están a punto de recibir una buena cantidad gracias a las normas del mecanismo de solidaridad de la FIFA, según Mundo Deportivo.