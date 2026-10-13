El planteamiento táctico quedó claro desde el pitido inicial, pero el United se vio por detrás en el marcador antes incluso de encontrar su ritmo. En el minuto 7, Renan Lodi puso un centro peligroso que superó a la inmóvil defensa del United. Joao Felix, que se había escabullido entre los defensas con instinto depredador, conectó un potente cabezazo en plancha. El balón golpeó en la cara interior del poste y entró en la portería. El estadio estalló en un rugido ensordecedor que parecía empujar físicamente al equipo inglés hacia su propio campo.

Durante el resto de la primera parte, el Atlético dio una lección de agresividad controlada. Replegado, presionaba de cerca y cerraba las líneas de pase, lo que obligó al United a encadenar pases horizontales sin rumbo. El conjunto visitante no ofrecía peligro y fue incapaz de registrar un solo disparo a puerta en los primeros 45 minutos. Simeone, que recorría su zona técnica como un poseso, había convertido el campo en un terreno minado donde cada toque del United encontraba la oposición de una multitud de camisetas rojiblancas.