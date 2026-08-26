Atlético de Madrid: «Somos nosotros las víctimas, 0 % de posibilidades de vender a Julián Álvarez al Barcelona. Está en juego la dignidad»

Sin rodeos. El Atlético de Madrid no está dispuesto a aceptarlo y carga directamente contra el Barcelona, que desde hace meses presiona para fichar al delantero argentino Julián Alvarez: “El jugador está siendo victimizado, pero la única víctima del caso Julián somos nosotros” -dijo a través de una nota publicada en Marca - “Nos han perjudicado económica y socialmente. Hay un 0% de posibilidades de venderlo al Barça. Esta situación no tiene que ver con el dinero, tiene que ver con la dignidad. Hay un 0% de posibilidades de venderlo al Barça”.





Después concluye: "Hay una campaña con muchas mentiras y medias verdades. El único que paga por esto es el Atlético”.