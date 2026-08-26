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Atlético de Madrid: «Somos nosotros las víctimas, 0 % de posibilidades de vender a Julián Álvarez al Barcelona. Está en juego la dignidad»

Julián Álvarez
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Dura toma de postura del Atlético de Madrid, que ataca al Barcelona: la Araña el próximo año no vestirá la camiseta del Barça.

Sin rodeos. El Atlético de Madrid no está dispuesto a aceptarlo y carga directamente contra el Barcelona, que desde hace meses presiona para fichar al delantero argentino Julián Alvarez: “El jugador está siendo victimizado, pero la única víctima del caso Julián somos nosotros” -dijo a través de una nota publicada en Marca - “Nos han perjudicado económica y socialmente. Hay un 0% de posibilidades de venderlo al Barça. Esta situación no tiene que ver con el dinero, tiene que ver con la dignidad. Hay un 0% de posibilidades de venderlo al Barça”.


Después concluye: "Hay una campaña con muchas mentiras y medias verdades. El único que paga por esto es el Atlético”.

  • Denunciados el Barcelona y el agente de Álvarez

    Según escribe Marcael Atlético de Madrid seguirá defendiendo sus intereses, motivo por el cual se actualizará la denuncia presentada anteriormente para incluir todo lo que están haciendo tanto el Barcelona como el agente de Julián Alvarez, Fernando Hidalgo, que desde hace meses está trabajando para sacar al jugador. El ex del Manchester City dijo no el pasado marzo a la propuesta de renovación que le habría convertido en el jugador mejor pagado (pasando de 7 a 10 millones de euros de salario) y se negó a respetar el plazo fijado por los dirigentes del club: una oferta de 150 millones de euros (sin comisiones) que debía haber llegado antes del 20 de junio. Nunca llegó a las oficinas de un Atlético que ha decidido poner fin al caso Julián.



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  • ALVAREZ "JUEGA" CON LA SALUD MENTAL

    El Atlético de Madrid, escribe Marca , seguirá apoyando y respaldando con sus servicios médicos al delantero, en este momento emocionalmente afectado por la situación que se ha creado. Pero, al mismo tiempo, considera inaceptable «jugar» con cuestiones tan delicadas como la salud mental y problemas como la ansiedad o la depresión.

  • EL BARCELONA NO AFLOJA

    Joan Laporta, presidente del Barcelona, ha vuelto a hablar hoy en los canales oficiales del club sobre Julián Álvarez: “Estamos muy interesados en el jugador y hemos hecho una oferta con gran respeto por el Atlético de Madrid, confiando en que sea aceptada. Sabemos que, si estuvieran disponibles para hablar del jugador, nosotros estaríamos dispuestos a comprarlo partiendo de la oferta que ya hemos hecho y que es válida hasta el último día de mercado”.

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