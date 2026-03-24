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Atlético de Madrid, oficial: Griezmann ficha por el Orlando City

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El delantero francés tiene futuro en la MLS.

Antoine Griezmann se marcha a Estados Unidos.


Tras perder el derbi por 3-2 ante el Real Madrid el domingo por la noche en el estadio Santiago Bernabéu, el Atlético de Madrid ha concedido al delantero francés permiso para ir a firmar un contrato con el Orlando City.


La duración del acuerdo debería ser de tres años, hasta 2029.

El traspaso a título gratuito de la Liga a la Major League Soccer se hará efectivo en el próximo mercado de verano, al término de esta temporada.

  • LAS PRIMERAS PALABRAS

    Griezmann ha declarado: «Estoy encantado de comenzar este nuevo capítulo de mi carrera con el Orlando City. Desde las primeras conversaciones con el club percibí una gran ambición y una visión clara de futuro, lo que realmente me impresionó».

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  • EL COMUNICADO OFICIAL

    El Atlético de Madrid y el Orlando City SC han llegado a un acuerdo para el traspaso de Antoine Griezmann al club estadounidense a partir de la próxima temporada. El delantero se ha desplazado a Orlando, con permiso del club, durante el parón de dos días del primer equipo para cerrar su contrato con el club de Florida.


    El máximo goleador de la historia de nuestro club emprenderá así un nuevo reto profesional en la MLS el próximo verano, tras haber vestido la camiseta rojiblanca durante 10 temporadas.

    Griezmann llegó a nuestro club procedente de la Real Sociedad en julio de 2014. Desde entonces, nuestro número 7 se ha convertido en el máximo goleador de la historia del Atlético de Madrid con 211 goles, por delante de Luis Aragonés, que marcó 173. Además, sus 488 partidos con la camiseta rojiblanca lo convierten en el cuarto jugador con más partidos disputados en nuestro club.

    A lo largo de estas 10 temporadas, Griezmann ha regalado momentos inolvidables a todos los aficionados del Atlético, conquistando hasta ahora tres títulos con nuestro club: la Supercopa de España en 2014 y la Europa League y la Supercopa de la UEFA, ambas en 2018.


    El delantero volverá a entrenar esta semana con los jugadores del Atlético que no se han incorporado a sus respectivas selecciones para prepararse para la recta final de la temporada, que incluye la emocionante final de la Copa del Rey y los cuartos de final de la Liga de Campeones, donde intentaremos conseguir una plaza en semifinales.

  • LA TRAYECTORIA PROFESIONAL

    Griezmann, que cumplió 35 años el pasado 21 de marzo, se ha retirado de la selección francesa (con la que marcó 44 goles y dio 38 asistencias en 137 partidos, ganando el Mundial de 2018 y la Liga de Naciones de 2021) y tiene contrato con el Atlético de Madrid hasta junio de 2027. Allí ha marcado hasta la fecha 211 goles y ha dado 97 asistencias en 488 partidos, ganando la Supercopa de España en 2014, la Europa League y la Supercopa de Europa en 2018. En su palmarés también figura la Copa del Rey, ganada con el Barcelona en 2021.


  • LAS CLASIFICACIONES

    A falta de 9 jornadas para el final, el equipo entrenado por el Cholo Simeone ocupa el cuarto puesto de la clasificación de la Liga española con 57 puntos sumados en 29 jornadas: a un punto del Villarreal, a doce del Real Madrid y a dieciséis del Barcelona. Al que, tras haber eliminado en semifinales de la Copa del Rey (donde llegó a la final contra la Real Sociedad, antiguo equipo de Griezmann), se enfrentará en cuartos de final de la Liga de Campeones.


    El Orlando City solo ha sumado 3 puntos en sus primeros 5 partidos de la Major League Soccer, tras ganar 2-1 al Montreal y caer derrotado ante el New York Red Bulls (1-2), el Inter Miami (2-4), el New York City (0-5) y el Nashville (0-5).


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