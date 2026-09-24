¿Le vendrá bien ese sistema al Manchester United a largo plazo? Cuando le plantearon esa pregunta a Owen, el exdelantero de los Red Devils campeón de la liga, que hablaba en asociación con HelloMillions (Sweepstakes Casino), dijo a GOAL: «Puede funcionar, ha funcionado en el pasado. Pep Guardiola ganó una liga sin jugar apenas con un delantero centro. Hay otros equipos que también lo han hecho en España.

«Puede funcionar y sí creo que, sobre el papel, es un ataque fantástico. De verdad que me gusta y creo que han invertido mucho en él. No marcaron contra el City, pero la forma en la que atacaron contra el Ipswich, marcaron cinco goles. Sé que no se enfrentaban a una defensa del Manchester City ante el Ipswich, pero sí creo que su ataque no es necesariamente su principal problema.

«Pueden tener días malos, pero en realidad me gusta bastante la composición de ese ataque. Creo que hay buenos jugadores y también creo que tienen futbolistas capaces de cambiar partidos en el banquillo, y creo que esa zona del campo ya la retocaron hace algo de tiempo.

«Los retoques recientes parecen haberse centrado en el centro del campo, y yo habría pensado que lo siguiente es fijarse en su defensa».