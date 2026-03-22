Atalanta, se acabó Zappacosta: 1-0 ante el Verona, Palladino a siete puntos de la Champions

79' - Carnesecchi vuelve a salir al encuentro de Orban; esta vez se lanza con una gran parada y desvía el disparo del nigeriano.





77' - El Verona a un paso del 1-1. Orban recibe en el área y, desde una posición inmejorable, dispara alto con un potente derechazo que no supera a Carnesecchi.





56' - ¡Travesaño de Krstovic! El delantero recibe un buen pase en profundidad de De Ketelaere y prueba un globo ante Montipò, pero el balón roza el larguero y sale fuera.





48' - Milagro de Carnesecchi, tras un centro de Belghali desde la izquierda: no toca a Bowie, increíble intervención del portero del Atalanta que, con un gran esfuerzo, desvía a córner.





37' - ¡ATALANTA SE ADELANTA, ZAPPACOSTA! El extremo recoge un rechace en el borde del área y, con un bonito disparo de izquierda raso con efecto, bate a Montipò.





18' - ¡Qué ocasión para Ederson! Zappacosta se escapa por la derecha, centra al área y el brasileño ve cómo Akpa Apro le adelanta en el último momento en el remate a puerta vacía, realizando una parada milagrosa.