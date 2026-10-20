No hay un momento de calma en la Serie A, donde persiste una gran agitación en varios clubes. Tras la destitución de Tedesco en el Bolonia, sustituido por Palladino, y la separación entre Cuesta y el Parma durante el parón de la competición, ahora otro entrenador está en la cuerda floja: se trata de Maurizio Sarri, que viene de un inicio muy decepcionante al frente del Atalanta. La última derrota en San Siro deja al equipo de Bérgamo en el undécimo puesto de la clasificación, con 9 puntos y cuatro derrotas en los últimos cinco partidos de Serie A.
Atalanta, Sarri ya está en peligro: Pioli y Tudor, entre las opciones; un obstáculo para Motta
LA NUEVA FILOSOFÍA Y EL TIEMPO NECESARIO
El club de Bérgamo busca cambiar su filosofía táctica y sus estrategias de futuro. Por eso quiere darle el tiempo necesario al exentrenador de la Lazio para poner en marcha su proyecto futbolístico: después de nueve años de gestión de Gasperini y otro en el que estuvieron al frente del Atalanta primero Juric, destituido, y luego Palladino, que no fue ratificado, el nuevo director deportivo Giuntoli ha apostado todo por el cambio de rumbo ligado a la llegada de Sarri, reconocido estratega del 4-3-3.
LAS DIFICULTADES DEL VESTUARIO
Pero el impacto con una plantilla que no estaba acostumbrada a este sistema táctico ni a los entrenamientos del técnico toscano no fue de los mejores, sobre todo para algunos jugadores poco habituados a los entrenamientos del entrenador toscano. Después de dos victorias ante el Sassuolo y el Bolonia, también en parte afortunadas, llegaron las tres derrotas ante la Roma (en el Olímpico), el Cagliari (en casa) y la Juventus (en Turín), antes de la de Milán.
Pioli y Tudor, las opciones; Motta, el obstáculo
Las primeras muestras de descontento de los aficionados y de la crítica local han dejado entrever que la posición de Sarri ya no es tan sólida como al inicio del proyectoA: ahora Giuntoli y Percassi deben decidir si dan tiempo al entrenador para imponer su filosofía o si vuelven al antiguo sistema de juego con otro técnico. Los nombres de Stefano Pioli e Igor Tudor empiezan a sonar en Bérgamo como posibles alternativas. En cuanto a Thiago Motta, relacionado en varias ocasiones con el Atalanta y discípulo de Gasperini, el obstáculo es la presencia del exdirectivo de la Juventus, que había insistido en llevarlo a Turín, pero después lo destituyó, lo que deterioró su relación.
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