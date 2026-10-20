Las primeras críticas de los aficionados y de la prensa local han dejado entrever que la posición de Sarri ya no es tan sólida como al inicio del proyecto, aunque el club se inclina por mantener su confianza en él: ahora Giuntoli y Percassi deben decidir si dar tiempo al entrenador para imponer su filosofía o volver al antiguo sistema de juego con otro técnico. Los nombres de Stefano Pioli e Igor Tudor empiezan a sonar en Bérgamo como posibles alternativas, mientras que, en el caso de Thiago Motta, vinculado en varias ocasiones al Atalanta y discípulo de Gasperini, el obstáculo es la presencia del exdirectivo de la Juventus, que había insistido en llevarlo a Turín, pero luego lo destituyó, y la relación entre ambos se ha deteriorado.