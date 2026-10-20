No hay un momento de calma en la Serie A, donde sigue habiendo una gran agitación en varios clubes. Tras la destitución de Tedesco en el Bolonia, sustituido por Palladino, y la separación de Cuesta y el Parma durante el parón liguero, ahora otro entrenador está en el punto de mira: Maurizio Sarri, tras un comienzo muy decepcionante en el banquillo del Atalanta. La última derrota en San Siro relega al equipo de Bérgamo al undécimo puesto de la clasificación, con 9 puntos y cuatro derrotas en los últimos cinco partidos de Serie A.
Atalanta, ¿Sarri ya está cuestionado? Según el club, su puesto no peligra, pero surgen los nombres de Pioli y Tudor
LA NUEVA FILOSOFÍA Y EL TIEMPO NECESARIO
El club de Bérgamo intenta cambiar su filosofía táctica y sus estrategias de futuro. Por eso quiere darle el tiempo necesario al exentrenador de la Lazio para implantar su proyecto futbolístico: tras nueve años bajo la dirección de Gasperini y otro en el que se repartieron el banquillo del Atalanta primero Juric, destituido, y después Palladino, que no fue confirmado en el cargo, el nuevo director deportivo, Giuntoli, lo ha apostado todo al giro de timón ligado a la llegada de Sarri, reconocido estratega del 4-3-3.
LAS DIFICULTADES EN EL VESTUARIO
Pero el impacto con una plantilla que no estaba acostumbrada a este sistema táctico ni a los métodos de entrenamiento del técnico toscano no fue el mejor, sobre todo para algunos jugadores poco habituados a sus entrenamientos. Tras dos victorias ante el Sassuolo y el Bolonia, en parte también afortunadas, llegaron tres derrotas frente a la Roma (en el Olímpico), el Cagliari (en casa) y la Juventus (en Turín), antes de la de Milán.
Pioli y Tudor, las opciones; Motta, el obstáculo
Las primeras críticas de los aficionados y de la prensa local han dejado entrever que la posición de Sarri ya no es tan sólida como al inicio del proyecto, aunque el club se inclina por mantener su confianza en él: ahora Giuntoli y Percassi deben decidir si dar tiempo al entrenador para imponer su filosofía o volver al antiguo sistema de juego con otro técnico. Los nombres de Stefano Pioli e Igor Tudor empiezan a sonar en Bérgamo como posibles alternativas, mientras que, en el caso de Thiago Motta, vinculado en varias ocasiones al Atalanta y discípulo de Gasperini, el obstáculo es la presencia del exdirectivo de la Juventus, que había insistido en llevarlo a Turín, pero luego lo destituyó, y la relación entre ambos se ha deteriorado.
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