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Gianluca Minchiotti
Traducido por

Atalanta, Sarri: «Podíamos haber ganado de no ser por un gol estúpido. Teníamos 10 lesionados»

Atalanta vs Kairat Almaty
Atalanta
Kairat Almaty
Conference League

El entrenador habla tras el empate ante los kazajos

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Maurizio Sarri, entrenador del Atalanta, habló ante los micrófonos de Sky tras el empate 1-1 en casa ante el Kairat Almaty en la Conference League: «Si esta tiene que ser la semana para tomar impulso cuando tienes 14 jugadores de baja, lo veo difícil. Hoy teníamos 10 lesionados y cuatro jugadores cuyas evaluaciones desaconsejaban que jugaran. Podríamos haber ganado, sin duda, si no hubiéramos encajado un gol estúpido; después, el partido se complicó».

Sarri añadió: «Con muchísimas circunstancias atenuantes, nos quedamos con este punto e intentaremos conseguir la clasificación más adelante».

  • Sobre los jugadores: «Uno siempre espera mucho de sus jugadores. Está claro que Scamacca ha estado parado y lo vi por primera vez ayer, así que también es difícil exigirle mucho más».

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