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Maurizio Sarri, entrenador del Atalanta, habla en la víspera de la tercera jornada de la Conference League ante el Kairat Almaty: «La concentración sirve para unirnos y estrechar lazos más de lo habitual, incluso sin hablar de fútbol, para crear una relación personal más fuerte y superar los problemas del momento».

El técnico del Atalanta añade: «No es una situación nueva para mí. He salido de ella siendo coherente; otras veces no he salido en absoluto. Con la experiencia, ciertas cosas se aceptan y se afrontan mejor», explica el técnico, según informa la agencia ANSA. «Estoy contento con el equipo. En la primera parte contra el Parma vi lo que quería ver, salvo la falta de atención defensiva. Dejamos de creer en nuestras posibilidades tras encajar el primer gol, y el segundo fue la consecuencia lógica. No es algo que se pueda entrenar en el campo. Hay que reflexionar sobre por qué un único hecho negativo nos apagó el lunes por la noche. 12 ocasiones de gol frente a 3 son cifras, son hechos. En ciertos momentos parecemos poco contundentes en ambas áreas. No ha sido la táctica la que ha causado problemas».