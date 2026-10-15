Atalanta, Sarri: «¿Demasiadas lesiones? Hay que presentar una denuncia ante la Lega, la UEFA y la FIFA. El calendario es absurdo; que se haga oír la Asociación de Futbolistas»

Tras la victoria del Atalanta ante el Pafos en la Conference League, Maurizio Sarri habló con Sky.





"Entramos bien en el partido y, a diferencia del encuentro contra el Venezia, tuvimos muchísimas ocasiones. Esta noche elegimos mejor cuándo jugar en profundidad y cuándo mantener la posesión: no concedimos prácticamente nada al rival, salvo aquella ocasión al final, y me duele haber encajado un gol. La diferencia de calidad se notó porque hicimos un buen partido; en estos encuentros siempre existe el riesgo de que no se note, entre otras cosas porque el Pafos solo perdió 3-2 contra la Fiorentina al final, así que no era un trámite precisamente sencillo. El equipo lo hizo bien. Llevamos dos partidos en los que hemos mejorado notablemente nuestra capacidad para crear peligro y ahora también tenemos que encontrar equilibrio y solidez".





"¿Demasiadas lesiones? Presenta una denuncia ante la Liga, la UEFA, la FIFA... Son demasiadas para todos, no solo para nosotros. Estamos sometidos a un calendario absurdo con todas las consecuencias que eso conlleva. He leído sobre varios casos en estos tres días de competiciones europeas, así que es un riesgo que, por desgracia, existe. Además, cuando los jugadores vuelven de sus selecciones, hay otro riesgo: Scalvini se lesionó nada más regresar de la selección y Raspadori también volvió tocado de la selección. Este es el calendario y lo que más me sorprende es ver que la Asociación de Futbolistas no dice nada".





"Aquí es bastante fácil trabajar: el club es un modelo y yo, al menos, nunca me había encontrado en una situación así. Está claro que es un equipo que lleva muchos años jugando a un fútbol completamente distinto y que las dificultades pueden venir de ahí, pero los jugadores muestran disposición y están progresando. Espero que todavía tengamos mucho margen de mejora: sinceramente, no sé hasta dónde podemos llegar en el primer año, pero a medio plazo nos hemos propuesto llegar bastante alto".