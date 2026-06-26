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cm grafica jashari milan 2025 26 16.9Getty Images

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Atalanta: Sarri apuesta fuerte por Jashari y Ricci; la respuesta del Milan

AC Milán
Fichajes

Milán: los centrocampistas Jashari y Ricci interesan mucho al Atalanta.

Días intensos en Milán: Cardinale y Amorim moldean el nuevo Milan. La prioridad es fichar un gran delantero, con Goncalo Ramos, del PSG, como objetivo. También es clave el mercado de salidas: en los últimos días han llegado varias muestras de interés por los jugadores rossoneri.

  • GIUNTOLI INSISTE EN JASHARI

    El Atalanta ha ingresado más de 100 millones por las ventas de Ederson al Manchester United y de Palestra al Chelsea. Cristiano Giuntoli quiere destinar parte de ese dinero al centrocampista del Milan Ardon Jashari. En los últimos días ha sondeado a su entorno, pero de momento ni el jugador ni el club muestran apertura.

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  • INTENTO DE RECOGER LAS ESPIGAS

    Giuntoli sigue interesado en Jashari y lo intentará de nuevo, mientras que Sarri prefiere a Ricci. El agente del jugador ve con buenos ojos un fichaje por la Dea. Por ahora es pronto para negociar: el Atalanta solo ha sondeado a Jashari, pero la opción se mantiene. Si el Milan lo permite...