Atalanta, ¿qué hará ahora Ederson? Desde el motivo por el que el Manchester United rechazó la renovación hasta los posibles escenarios

El acuerdo fracasó tras la segunda parte de los reconocimientos médicos realizados en Inglaterra. Los primeros exámenes, en Nueva York, no detectaron problemas. El United detectó un problema en su rodilla derecha y la consideró no apta según sus estándares deportivos, lo que sorprendió al Atalanta, que recordó que el centrocampista había jugado dos veces con Brasil en los últimos días.





La rodilla derecha de Ederson ya había sido sometida a una limpieza artroscópica en Roma entre finales de agosto y principios de septiembre por una inflamación del menisco, y desde entonces el brasileño había disputado 3169 minutos esta temporada en todas las competiciones. En Zingonia, según la Gazzetta, se sospecha que el trasfondo es un cambio de objetivos en el mercado: en las últimas horas el United fichó a Andrey Santos, mediocampista brasileño de 2004, al Chelsea por 60 millones, y ocupa la misma posición que Ederson.





¿Qué pasará ahora? Para el Atalanta, el jugador está en perfectas condiciones y se espera que, tras sus vacaciones, se integre de inmediato al grupo de Sarri. Con contrato hasta 2027, el club podría renovarlepara evitar que, desde enero, negocie con otros clubes.