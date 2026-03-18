Raffaele Palladino, entrenador del Atalanta, declaró lo siguiente a Sky Sport tras la derrota ante el Bayern de Múnich: «Queríamos hacer un partido lleno de orgullo. Cambiamos el plan de juego situándonos un poco más atrás, intentando plantar cara en todos los aspectos a un equipo muy fuerte. Les felicito de verdad, nos hemos enfrentado quizá al equipo más fuerte del campo y aceptamos el veredicto del campo con honestidad y humildad. Intentamos darlo todo, queríamos salir ante nuestra afición al final del partido y volvieron a estar fantásticos. Les doy las gracias».
Atalanta, Palladino: «El Bayern de Múnich juega a otro deporte. Estamos rezagados; hay que reflexionar en profundidad sobre el fútbol italiano»
¿TOMARÍA OTRAS DECISIONES?
«Es fácil hablar a posteriori… Probablemente podríamos haber hecho algo diferente, pero es difícil saberlo. Hoy hemos hecho algo diferente, pero el resultado no ha cambiado: este es un equipo fuerte y completo, que sabe hacer de todo; da igual cómo lo enfrentes, siempre te pondrá en apuros. Para competir hay que subir el nivel; nosotros, repito, lo aceptamos todo con humildad y felicitamos a los rivales».
EL FÚTBOL ITALIANO
«Estamos por detrás. Estamos por detrás porque el balón circula a una velocidad increíble, siempre te lo pasan al pie correcto, tienen desmarques rápidos y cuentan con varios motores con picos de rendimiento muy altos. Habría mucho que decir, pero en cuanto a calidad estamos por detrás. Luego también hay muchas cosas positivas, pienso, por ejemplo, en el Borussia Dortmund. Con el Bayern, sin embargo, hay una diferencia; creo que hay que mejorar esto empezando por las categorías inferiores, donde hay que cuidar más la técnica, porque contra estos equipos parece otro deporte. Se necesita una reflexión profunda sobre nuestro fútbol; todos debemos crecer en estos aspectos porque el fútbol italiano se beneficiaría de ello».