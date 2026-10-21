El Atalanta no podrá contar con Sead Kolasinac durante las próximas dos semanas. Las pruebas médicas a las que se ha sometido esta mañana el defensa bosnio revelan una distensión de bajo grado del recto femoral del muslo izquierdo, según informa la ANSA.
Getty Images
Traducido por
Atalanta: Kolasinac sufre una distensión del recto femoral; cuántos partidos se pierde
Kolasinac fue sustituido el domingo en casa del Milan por el debutante Relja Obric en el minuto 20. El proceso de rehabilitación ya ha comenzado. Además del partido contra el Ajax del jueves, el jugador debería perderse los encuentros ante el Frosinone, la Fiorentina y el Parma.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias