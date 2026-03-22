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Atalanta BC v Borussia Dortmund - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off Second LegGetty Images Sport

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Atalanta-Hellas Verona, las notas de CM: Zappacosta, decisivo; De Roon entra en la historia del Nerazzurri

Tras un mes, el Atalanta vuelve a ganar en la Serie A

El Atalanta no logra ampliar su ventaja y sufre hasta el final, pero se lleva tres puntos de oro al imponerse al Hellas gracias al gol de Zappacosta en la primera parte.

  • ATALANTA

    Carnesecchi 6,5: salva la portería en dos ocasiones, lanzándose primero a por los disparos de Bowie y luego a por los de Orban

    Scalvini 6,5: frena el avance de los amarillos sin cometer falta

    Djimsiti 6,5: da instrucciones a sus compañeros, se entrega hasta el final

    Kolasinac 6,5: se sacrifica en varias ocasiones para alejar el peligro, sobre todo en la segunda parte

    (Hien 5,5 31’ st: entra y ve la tarjeta amarilla

    Zappacosta 7,5: decisiva su magia con la izquierda desde la frontal, gran actuación en los centros y las carreras

    De Roon 7: aclamado el capitán, que ha entrado de pleno derecho en la historia al alcanzar el récord absoluto de partidos disputados, 436, con la camiseta del Atalanta, superando a Bellini, que se quedó en 435.

    (Samardzic sin nota, 43’ de la segunda parte)

    Ederson 7: un jugador ofensivo al que se echaba de menos, tiene muchas buenas ideas y las pone en práctica

    (Pasalic 6, 18’ de la segunda parte: aporta frescura cuando faltan fuerzas)

    Bernasconi 6: se superpone a Zalewski, pero tiene menos espacios que el polaco

    De Ketelaere 6: poco incisivo, pocas ideas, menos brillante

    (Musah 6, minuto 31 de la segunda parte: un recambio que ayudará en estos dos meses

    Zalewski 6,5: le da a Krstovic balones valiosos, sobre todo en la primera parte

    (Raspadori 6, minuto 19 de la segunda parte: listo para alcanzar a Scamacca en la selección italiana

    Krstovic 7: solo le falta el gol, que desperdicia ante la portería en la segunda parte. Una lástima

    Entrenador: Palladino 6,5: se necesitaba una victoria, aunque fuera sucia, para mantenerse a la altura de los grandes de cara a Europa y la consigue con los cambios acertados

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  • HELLAS VERONA

    Montipò 6: el portero del Hellas no pudo hacer nada ante el disparo cruzado de Zappacosta, pero luego se defendió bien

    Nelsson 5,5: se adapta bien con buenas coberturas iniciales, pero su energía dura poco

    Edmundsson 5,5: recibe una tarjeta amarilla nada más empezar, lo que complica su actuación

    Valentini 5: a la larga, el nerviosismo y la agitación se imponen

    Belghali 6,5: siempre ofrece buenas ideas y cree en el empate hasta el final

    Akpa Akpro 6,5: valioso por sus ideas, es un hueso duro de roer ante los nerazzurri, también está bien en los duelos

    (Bernede sin nota, 40’ de la segunda parte)

    Gagliardini 5,5: abucheado por el público local, no consigue defender sin recurrir a la falta; tanto de Roon como Ederson logran neutralizarlo

    (Al-Musrati 6, 21’ st: buena su entrada, rozó el gol del empate)

    Harroui 6: cumple con su papel, partido físico y de sacrificio, se entrega al máximo y cuando ya no puede más sale del campo.

    (Suslov 6, minuto 21 de la segunda parte): se deja ver en contadas ocasiones, demasiado lejos del área

    Frese 5: empieza mal y acaba peor; en esta tarde en Bérgamo le faltan garra y calidad

    (Oyegoke 6, 1’ de la segunda parte): más convincente que su compañero, pero no basta

    Bowie 5: falla ante la portería cuando no debe, luego Carnesecchi adivina la trayectoria

    (Sarr 6, 33’ de la segunda parte): lo intenta

    Orban 6: hasta el final cree en el empate y obliga a Carnesecchi a una parada que vale un gol, pero podría aprovechar más los contraataques, que son su fuerte.

    Entrenador: Sammarco 5,5: la aportación de Sarr y El-Musrati se necesitaba antes; se han perdido más puntos para la permanencia, aunque no se ha hundido.

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