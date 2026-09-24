El eje de mercado que conecta Bérgamo e Inglaterra está listo para reactivarse de cara al próximo mercado invernal. En la Premier League, desde hace ya varios años, la atención sobre el mercado italiano se ha intensificado cada vez más y el próximo nombre en la agenda de los grandes clubes se ha convertido, según TeamTalk, en el de Giorgio Scalvini del Atalanta.
Atalanta: hay cola en la Premier League por Giorgio Scalvini
EL NO VERANIEGO
En verano, el Atalanta decidió sacar a Scalvini del mercado, aunque, en realidad, nunca llegó ninguna propuesta concreta por él que fuera más allá del simple interés.
QUIÉN LO QUIERE
Scalvini sigue siendo considerado hoy una pieza central para el proyecto de Maurizio Sarri, pero si en enero el club no se encuentra en las posiciones de la clasificación deseadas, podría contemplarse una venta para hacer caja.
Tras él están Tottenham, Chelsea, Newcastle, Manchester United y también Manchester City. Atalanta, en caso de salida, fijará muy alto el listón del valor de su traspaso, dado que, con contrato hasta el 30 de junio de 2028, el próximo verano será el último en el que podrá pedir cifras importantes por su venta.
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