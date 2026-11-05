¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
Fiorentina v Juventus - Serie AGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Traducido por

Atalanta, Giuntoli: «La concentración nos ha venido bien»

Atalanta
Atalanta vs Kairat Almaty
Kairat Almaty
Conference League
Próximos partidos
MON

MON

Serie A

08 nov 2026

ATA

ATA

Cristiano Giuntoli, director deportivo del Atalanta, habla con Sky Sport antes del partido de Conference League, antes del Kairat Almaty: «Somos pocos, tenemos muchas bajas. Los chicos han jugado buenos partidos y otros no tanto. El esfuerzo nunca ha faltado. Debemos tener la fuerza para reaccionar ante las adversidades, no solo técnicas, sino también morales».

  • Sobre la concentración: «Nos ha venido bien. Hemos estado juntos y no solo hemos hablado de fútbol. Este es un momento delicado. Es el octavo partido en pocos días y sabemos que depende de nosotros salir adelante. Estar juntos nos da fuerza. Todavía habrá algunos jugadores de baja, pero recuperaremos a otros que nos echarán una mano. Del partido del otro día, estamos contentos con la primera parte, pese a un gol que nos dejó muy tocados. Después no reaccionamos y tenemos que hacerlo de ahora en adelante».

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
Próximos partidos
MON

MON

Serie A

08 nov 2026

ATA

ATA