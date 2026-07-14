Atalanta, Giuntoli: «El gimnasio? Actuamos correctamente, todos lo sabían. Carnesecchi se queda. Lo de Ederson nos sorprendió, queremos renovarle»

«Es un honor estar en el Atalanta; los Percassi me han acogido como a un hijo. Es imposible no enamorarse de este club. Cada año saca del horno un montón de joyas para el fútbol europeo y mundial. Estoy orgulloso de formar parte de él: me identifico con muchos de sus principios, sobre todo con el de la sostenibilidad».





Lo primero que hice fue apostar por la identidad, también en la elección de Sarri. A lo largo de los años, el Atalanta siempre ha sido un equipo que no se marcaba objetivos, sino que trabajaba con humildad y lograba cosas extraordinarias. Gran humildad y trabajo. Sarri es una gran persona. Ha cambiado para mejor, teniendo en cuenta también la delicada situación en la Lazio, y ha conseguido resultados extraordinarios. Lo he encontrado más abierto y al día. Estamos orgullosos de trabajar con él».





«¿Ederson? Nos ha sorprendido; está contento de quedarse y trabajamos en su renovación».





«La plantilla es fuerte en número y calidad. Confiamos en la cantera y estamos muy contentos».





«¿Qué ha pasado con Koopmeiners? Hemos hablado con el jugador y con el club. Nada más».





«Estamos satisfechos con el fichaje de Gaetano. El Atalanta debe estar siempre atento a las oportunidades del mercado, pero para nosotros la prioridad es siempre el trabajo sobre el terreno de juego».





«¿Alajbegovic? Se leen muchas cosas, nosotros pensamos en el campo».





«¿El “nuevo Palestra”? En la banda derecha contamos con Bellanova y Zappacosta, y también pueden jugar en una defensa de cuatro. Hablar del “nuevo Palestra” no es oportuno; tenemos un grupo dispuesto a darlo todo».





«¿Ahanor en la mira de la Premier? Queremos conservar nuestras joyas; hay muchos rumores, pero no pensamos ceder a nadie».





«¿Carnesecchi? Seguirá con nosotros; estamos seguros de que este grupo rendirá».





«¿El caso Palestra? Siempre estuvimos al tanto. Actuamos con corrección ante todas las partes, y nos alegra que Palestra represente a Italia también en la Premier League».